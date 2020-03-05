12歲開始打工…他27歲擁6套屋 晉升千萬富翁
今年27歲的鮑德溫（Todd Baldwin）在一個單親家庭成長，自小看到母親辛勞的打四份工來養活三個孩子，貧無立錐一直為錢的問題而擔心。他誓言長大後不要如此，年紀輕輕就成為擁有六棟房的百萬富翁（美元，約台幣3000萬）。
鮑德溫向財經網站CNBC說，他12歲就開始打工，第一份工是時薪3元的鏟動物糞便，拿到總共6元的硬幣時，他從未見過這樣多的錢，從這一刻起，他立志要賺大錢。
鮑德溫和妻子安琪拉明智投資房地產，使他在25歲達到了淨資產超過100萬元的目標。他現在年收入為61萬5000元，主要來自六個租賃物業的收入，他還從事商業保險銷售工作。付清所有開銷後，實際所得約為30萬5000元，妻子的工作薪水也有六位數，而且幾乎全部存起來。
鮑德溫與妻子23歲時於西雅圖購買第一套房產。他們原想租房，但租金太高，於是決定買下房子，將多餘的臥室出租以抵消成本。九個月後，他們買了第二套房產，之後如滾雪球般，現在共有六個房屋，總值440萬元，除去310萬元房貸，淨資產130萬元，至於房貸則用租金支付，等於由房客替他們買房子。
鮑德溫不是將整座房屋租給單一租戶，而是出租每個臥室給不同房客，所以事情很多，要帶人參觀房間、考慮室友是否合得來、以及確保按時收租。
鮑德溫現在一家的生活非常舒適，但他仍然有很高的目標，就是希望35歲時，淨資產達到1000萬元。他們節儉生活，房間出租、開2009年的小車、每月食物開銷不超過25元，因他受雇為商店的「購物暗訪員」，可享免費餐點。他把80％以上的實得收入省下來，幾乎都投資在房地產，因此真正手邊的錢並不多。
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