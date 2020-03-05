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眾院通過台北法案 議長波洛西呼籲川普盡快簽署

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）。本報資料照片
美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）。本報資料照片

眾議院4日下午投票通過台北法案（TAIPEI Act），旨在強化台美夥伴關係。眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）在通過台北法案後發布聲明指出，美國應鼓勵盟友與夥伴加強與台北的外交關係，並確保台灣在聯合國等制定國際決策的場域佔有一席之地；波洛西並表示，國會一直向世界傳達「美國與台灣站在一起」的訊息，這項重要立法將送交總統，希望盡快簽署。

眾院以415票同意、0票反對通過台北法案，但版本與參議院去年10月通過的有些微差異，眾院版還需送回參議院，待兩院就版本上取得共識後，才送交美國總統川普簽署。波洛西在法案通過後隨即發表聲明，並呼籲總統盡快簽署。

另外，參議員賈德納（Cory Gardner）透過聲明表示，美國應使用一切手段支持台灣在國際舞台上的地位；台北法案為跨黨派立法，以強化美國對台支持，也對各國發出強烈訊息，若支持中國大陸損及台灣，將面臨後果。

根據眾院通過的版本，國會意見認為，美國政府應支持台灣強化與印太地區及全世界各國的正式外交關係及非正式夥伴關係；對於顯著強化、增進或升級與台灣關係的國家，應研議以適當及符合美國利益的方式，提升美國與該等國家的經濟、安全及外交交往。

對於嚴重損害台灣安全與繁榮的國家，參院決議，基於適當考慮美國利益的立場，可考慮「降低」美國與該等國家的經濟、安全及外交交往；眾議院則將其調整為，考慮美國外交政策利益之立場，並與國會協商過後，可考慮「調整」美國與他國交往的原則。

在此環節，眾議院還要求，法案上路後一年內，與法案公布後前五年，國務卿每年都需向參、眾兩委員會（參議院外交委員會、財政委員會；眾議院外交委員會、歲計委員會）報告進度，說明執行情形。

經貿部分，參議院要求「美國應與台灣進行雙邊貿易談判，達成具有共同經濟利益的自由貿易協定」；經眾議院修改後的條文為，「美台之間有強健的經濟夥伴關係，美國是台灣第二大貿易夥伴，台灣為美國第11大貿易夥伴。強化經濟關係將有助美台雙方經濟成長；若美國貿易談判代表要強化美台雙邊貿易經濟關係，需與國會協商。」

在參與國際組織方面，國會意見認為，美國政府應適當爭取台灣在國際組織上的參與權利，包括會員或觀察員身分。

台北法案

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