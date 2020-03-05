彭博剛退選 但其實兩周前辯論會上已陣亡

億萬富翁彭博在「超級星期二」表現失利後，4日宣布退選，但其實這位前紐約市長角逐白宮大位的美夢，早在兩周前民主黨總統提名候選人辯論會上，就被參議員華倫給毀了。

那場辯論會是彭博狂撒數億美元打廣告，跨越民調門檻後首度取得資格登場，但他沒料到華倫正蓄勢突襲。

2月19日在拉斯維加斯，民主黨的第九場辯論會開場不到兩分鐘，華倫就開砲了：「我想談談我們的對手--一位把女人叫做『肥婆』和馬臉『蕾絲邊』的億萬富翁。而且，不，我講的不是川普，我講的是彭博市長。」

華倫沒停手，她繼續痛批彭博過往引發爭議的紀錄，包括不透明稅務申報、騷擾女性、紐約實施攔截搜身政策，以及標出少數族裔居住地的紅線政策。

僅一分鐘，彭博就成了一個不僅想靠錢上位，而且還與川普同樣是道德有虧的人。

接下來的兩小時激戰更烈，其他候選人都追隨華倫的腳步，對彭博窮追猛打。稍後，華倫再回頭抨擊彭博要求旗下公司女員工簽署有關性騷擾和性別歧視的保密協議。

當晚推特上討論熱烈。有網友點評，維基百科應該更新彭博個人資料，死亡日期填上2月19日。

彭博本來在佛羅里達和田納西等州的民調還不錯，後來卻沒能回復。

而他有更多具爭議性的談話和決策慢慢浮出水面，例如在911恐攻之後大規模監看穆斯林社區，以及2018年輕率發言，反對有重罪前科的更生人恢復享有投票權。他走到哪裡都有人抗議。

超級星期二的14個州初選，砸下五億美元的彭博居然沒贏得14州裡的任何一州，只拿到美屬薩摩亞的七張黨代表票。

彭博這才在4日正式宣布退選。儘管華倫本身最後也不太可能贏得提名，但在終結彭博選戰並曝露他被數億美元廣告遮掩住的開倒車紀錄上，功勞全記在她頭上，並不為過。