美國抗疫經費擴大兩倍! 眾院批准78億美元支出

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國眾議院4日已通過78億美元的緊急支出法案，圖為副總統潘斯抵達國會。（圖／歐新社）
美國眾議院4日已通過78億美元的緊急支出法案，圖為副總統潘斯抵達國會。（圖／歐新社）

美國眾議院4日已通過78億美元的緊急支出法案，為美國政府抗疫行動提供資金來源。參議院預期將在本周稍後表決這項法案，並且送交總統川普簽署生效。

這項兩黨的共同提案在眾議院以415票對2票的壓倒性票數過關，撥款金額是川普上周向國會要求總額的逾三倍。除了撥出78億美元外，該措施還將豁免一項醫療遠距計畫讓病人獲得遠距照護的限制，估計成本達5億美元。

議員透露，美國副總統潘斯4日在一場與眾院民主黨人士的會議中表示，政府支持這項支出法案。潘斯稍早說，目前在美國有超過100個新冠感染案例，已有11人死亡。全球總案例數已達9.3萬例。

這項名為H.R. 6074的緊急支出法案將補償各州與地方政府防疫費用，包括31億美元用於儲存醫療用品、3億美元讓政府購買篩檢用品、疫苗與療法，以確保貧困民眾能獲得相關醫療。

議員們本周稍早持續爭論如何確保新冠病毒疫苗可讓美國民眾負擔得起。這項法案尋求讓聯邦政府為疫苗支付合理價格，並且允許衛生與公共服務部長有權規範商業定價。民主黨人士最初尋求制定更嚴格的疫苗價格上限。

另外12.5億美元將專用於打擊病毒在海外的擴散，還有10億美元貸款補貼，為小企業提供70億美元的低利貸款。

疫苗 潘斯 民主黨

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