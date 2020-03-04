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拜登在超級星期二初選領先 美股開盤可能跳漲逾500點

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
受拜登（見圖）在超級星期二民主黨總統初選中初步領先激勵，指數期貨交易顯示，道瓊工業指數4日開盤將大漲逾500點。美聯社
受拜登（見圖）在超級星期二民主黨總統初選中初步領先激勵，指數期貨交易顯示，道瓊工業指數4日開盤將大漲逾500點。美聯社

美股指數期貨最新交易顯示，道瓊工業指數4日開盤將跳漲逾500點，原因是初步結果顯示，美國前副總統拜登在「超級星期二」（Super Tuesday）民主黨總統黨內初選中居於領先。

拜登在超級星期二黨內初選的初步勝利，顯然提振了美國股票期貨市場。他在包括維吉尼亞、北卡羅來納和阿肯色等州拿下一系列勝利。NBC新聞還預測拜登在德州也恢勝選，這個州共有228名代表票，是超級星期二初選州中僅次於加州的第二大票倉 。

BC資本市場股票策略主管卡瓦辛娜（Lori Calvasina）說，假如拜登證明他在超級星期二能嚴重威脅到桑德斯，因桑德斯最近崛起而飽受壓力的道瓊工業指數，4日可能上漲。

她說，「若拜登周二表現良好，負評最多的產業可能會鬆了一口氣。我們認為尤其是對醫療保健產業而言，因為這個產業的股價表現與拜登的選情好壞，有非常大的連動關係」。

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