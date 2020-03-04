「以為政府會幫我付」父女搭武漢包機返美國 隔離2周收鉅額帳單

一對美國父女不久之前搭乘包機從中國武漢返抵美國，事後在美國進行隔離2周，期間多次接受地方政府的檢驗以及醫護照顧。回到家卻發現收到3918美元(約合新台幣11萬7千元)的帳單，當下他胸口感到一陣難受，驚呼「以為政府會幫忙付掉這些錢」。

據外媒報導，這名父親烏辛斯基（Frank Wucinski），原本因為工作所以和女兒安娜貝爾（Annabel）一起待在武漢，然而在2月初新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發後，就和女兒搭乘撤僑包機回到美國，沒多久前才剛結束在聖地牙哥海軍陸戰隊米拉馬航空基地（Marine Corps Air Station Miramar）的14天隔離生活。

兩人在隔離期間受到多次檢疫，幸好最後父女皆呈現陰性反應，得以順利回家。但到家後不久收到了數張帳單，上頭分別載明救護車、放射檢查、醫生等費用，共計3918美元(約合新台幣11萬7千元)，此外還必須負擔2200美元(約合新台幣6萬5千元)的撤僑費用。

烏辛斯基看到帳單一陣錯愕，直說「以為所有費用都會由政府支付」，心想究竟自己該如何才能付出這筆鉅額帳單？他說自己有保險，但只適用在大陸，沒辦法於美國使用，這讓他大感無助。

醫院事後回應，部份帳單是有誤的，已經移除該項目，會再查明出包原因。但烏辛斯基還是得掏出救護車的2598美元(約合新台幣7萬7千元)，以及撤僑費用2200美元(約合新台幣6萬5千元)。

烏辛斯基事後把事情經過po上募資平台，已順利募得近1萬8千美元的善款。他表示會用剩餘的資金來購買美國的醫療保險。