超級星期二／桑德斯拿下加州 拜登贏得麻州

美國民主黨總統提名初選「超級星期二」14州3日同一天投票，根據出口民調，各大媒體預測，麻州聯邦參議員伊莉莎白．華倫未守住家鄉州麻州，由前副總統拜登獲勝。聯邦參議員桑德斯則拿下擁有415張黨代表票的加州。

拜登迄今已拿下八州，分別為維吉尼亞州、北卡羅來納州、阿拉巴馬州、奧克拉荷馬州、田納西州、明尼蘇達州、阿肯色州和麻州。

桑德斯贏得家鄉佛蒙特州、科羅拉多州、猶他州和加州，他3日對支持者說，他會贏得民主黨總統提名。

億萬富豪彭博則拿下美屬薩摩亞，他為了「超級星期二」已狂撒6.2億美元廣告，但顯然效果不佳。媒體報導，彭博已考慮是否繼續選下去。

拜登在南卡羅來納州取得關鍵勝利後氣勢如虹，加上前印第安納州南灣市長布塔朱吉和明尼蘇達州參議員柯洛布查在「超級星期二」前夕先後宣布退選，且均表示力挺拜登，出現溫和派團結阻止進步派桑德斯出線的新情勢。