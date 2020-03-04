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美眾院3日討論台北法案 議員挺「美台貿易談判」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
台北法案預計4日中午排入議程交付表決。本報資料照片
台北法案預計4日中午排入議程交付表決。本報資料照片

美國聯邦眾議院3日討論「台北法案」（TAIPEI Act），會中有眾議員匡希恒與西瑟里尼發言，呼籲美國政府應支持盟友，協助台灣維繫邦交與爭取台灣國際參與的空間，並推動美台雙方貿易談判。提案的希恒表示，此案可加強美台夥伴關係，甚至不花1美元的稅金。

台北法案預計4日中午排入議程交付表決，若表決通過，將再回到參議院確認同意眾院版通過的條文內容，兩院取得共識後，才送交白宮由總統川普簽署發布。

希恒（John Curtis）表示，台北法案有三作用，包括贊同美台自由貿易協定、支持台灣參與國際組織並擁有會員資格，與協助台灣去維持在全球的合作夥伴與盟友關係。

西瑟里尼（David Cicilline）表示，中國大陸政府是惡霸，想孤立台灣，美國應予關切；當中國大陸試圖恐嚇、孤立美國的夥伴，基於對民主的承諾，美國應站在夥伴的這一邊。透過此案，確保美國政府可以採取手段，來努力確保台灣參與國家組織，並支持台灣與其他國家維持更牢固的夥伴關係。

西瑟里尼說，對台灣來說，最重要的是促使美國貿易談判代表，加強與台灣的雙邊貿易和經濟關係。不僅可以替台灣尋找攸關未來發展的經濟替代方案，也惠及美國，台北法案立意良善，且對台灣和中國大陸政府都釋放重要且強烈訊息。

希恒回憶，1979年他是住在台灣的傳教士，幾乎無法想像有一天他會在國會發言，回饋40年前台灣人民給予的友誼和友善。他表示，法案通過可加強美台的合作夥伴關係，且這樣做連1塊錢稅金都不用付。

參議院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）等人去年5月主導「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，簡稱TAIPEI Act「台北法案」），參議院外委會9月25日通過，參議院院會10月29日無異議表決通過；參院版在10月底送交眾議院外委會審查通過後，因涉及經貿議題，後送交籌款委員會審查，本月3日提交眾議院會討論。

台北法案

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