川普沒考慮要限制國內旅行 美國專家也認為效果有限
隨著美國疫情升高，也是幅員廣大的美國要不要效法中國「封城」防疫成為討論焦點。美國總統川普周二（3日）表示他並不考慮對國內旅行實施限制；美國專家也認為，想以限制旅行的方式抑制新冠肺炎擴散，應該沒什麼幫助。世界衛生組織的官員亦不看好旅行限制的效用。
美國目前因新冠肺炎死亡病例增加到9例。紐約州Westchester郡一位居民確診遭到新冠肺炎感染。全美確診病例數已超過100人；死亡病例主要集中在華盛頓州一家老人院。
明尼蘇達州感染症研究與政策中心主任Michael Osterholm說：「人們或許會試著少在人多的地方停留太久。但我不認為限制國內旅行能有何助益。」Osterholm表示，「病毒現在已經散在美國全境」，就像季節性的流感一樣，在特定時間段中有些地區就是會有比較多人感冒，而其實整個流行季下來，流感病毒已全美都有，我們何時有想要因為季節性的感冒去封城隔離。
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