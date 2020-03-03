經濟快評／Fed緊急降息 美股為何不衝？

美國聯準會（Fed）3日緊急宣布降息聯邦資金利率2碼，新目標利率區間為1%-1.25%，以因應新冠肺炎疫情擴散對經濟的衝擊，美股開盤後出現先漲、後跌、再拉平的震盪走勢。降息降得意外，股市反應也頗異類。

上周美股重挫逾11%，周五Fed即發表聲明，明白暗示將「採取適當行動（act as appropriate）」，於是本周一美股便強彈逾4%。市場原本預期Fed必然將於3月17-18日決策會議時才會正式降息，殊料3日便緊急宣布。

降息公布後，美股道瓊指數3日盤中立即續漲逾1%，但只維持了15分鐘的漲勢，之後迅速回檔到平盤之下，然後又回升到平盤上下波動。

事實上肺炎疫情對經濟的衝擊，並不是光靠Fed降息就能振衰起敝，這也是2月初以來Fed仍只在「密切監視」的原因；但近日美國本土的確診病例、死亡人數持續增加，於是Fed明知降息的效果有限，也不得不採取行動，一方面是為了穩定市場信心，同時也是對川普做個交待。

何以股市在Fed降息後出現震盪？首先，2日美股已經大漲，投資人顯然已經預先反應了降息這項利多，真正宣布後反而是「利多出盡」。其次，投資人其實也了解靠降息來刺激經濟的效果相當有限；一旦疫情拖久，則降息2碼仍是杯水車薪。再者，Fed緊急降息，也會令一些投資人擔心疫情的嚴重性可能超過一般民眾的認知，因此反彈其實是「逃命線」。

真正影響經濟與股市的關鍵因素，仍在於疫情發展。Fed無論是降息，還是採取更多寬鬆措施，只是在為可能的經濟傷害提供「緩衝墊」。只要疫情不降溫，股市可能仍將隨著消息面的變化，而維持「大跌小彈」的拉鋸格局。