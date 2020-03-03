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美溫和派歸隊 拱拜登阻桑德斯

聯合報 / 編譯季晶晶／綜合報導
美國前副總統拜登（中）在三日超級星期二初選投票前夕，獲得印第安納州南灣前市長布塔朱吉（左）和明尼蘇達州參議員柯洛布查（右）支持。（法新社）
美國前副總統拜登（中）在三日超級星期二初選投票前夕，獲得印第安納州南灣前市長布塔朱吉（左）和明尼蘇達州參議員柯洛布查（右）支持。（法新社）

美國十四個州三日一起進行民主黨總統初選投票，結果將在台灣時間四日揭曉。由於政策立場激進的參議員桑德斯在前幾場初選後聲勢領先，民主黨溫和派趕在三日「超級星期二」之前演出大團結，合力要拱前副總統拜登出線。拜登二日得到兩位剛退選的競爭對手背書。

拜登和首次參加民主黨初選投票的紐約前市長彭博，都自稱能阻擋佛蒙特州參議員桑德斯。決定民主黨提名人選的黨代表票會有三分之一在超級星期二確定歸屬，在三日投票的兩個人口最多的大州，包括擁有四百一十五張黨代表票的加州和兩百廿八張的德州，民調都領先，他希望在民主黨全國代表大會召開之前取得代表票絕對優勢。

拜登在前三個州初選表現欠佳，在南卡州初選獲壓倒性勝利後，情勢開始轉變。印第安納州南灣前市長布塔朱吉和明尼蘇達州參議員柯洛布查先後宣布退選，柯洛布查二日先表示將力挺拜登，數小時後，布塔朱吉也和拜登一同出現在德州達拉斯的造勢場合。拜登獲得的一連串新背書，還包括前德州聯邦眾議員歐洛克和前參院多數黨領袖芮德。

從金主動向也能看出民主黨溫和派快速集結支持拜登。布塔朱吉退選之前共募得約一億美元，成為募款表現最亮眼的參選人之一，他的一些大金主如今支持拜登。

在美國民主黨總統初選聲勢領先的佛蒙特州參議員桑德斯（中）二日在明尼蘇達州聖保羅造勢。（法新社）
在美國民主黨總統初選聲勢領先的佛蒙特州參議員桑德斯（中）二日在明尼蘇達州聖保羅造勢。（法新社）

拜登和彭博都在北卡州、田納西和阿拉巴馬等州，拉攏溫和派和非裔選民，希望贏得足夠的黨代表票，拉近和桑德斯的差距。彭博因起步較晚，沒參與二月投票的幾場初選，而是選擇狂撒六點二億美元打廣告，直接參加十四州投票的「超級星期二」。他的非傳統做法是否有效，即將分曉。

除了上述三人，麻州參議員華倫和夏威夷州眾議葛巴德也還在奮戰。布塔朱吉表示，他退選是因不想分散選票，幫桑德斯贏得提名。桑德斯開玩笑回應：「我對此大感震驚。」

桑德斯一些政策主張被認為太激進，包括強制企業拿出兩成股份交由員工掌控、大學免學費、政府預算加倍等。批評者認為這些主張太傾向極左派社會主義，而且經費不知從何而來，民主黨內溫和派因此一致將矛頭對準桑德斯。

拜登 桑德斯 民主黨

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