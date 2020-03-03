「使用公共福利」新規上路 專家：恐讓更多移民挨餓

川普政府針對移民的「公共負擔」(Public Charge)新規在上路後，拒絕發合法永久居留的證件綠卡給可能需要醫療補助計畫(Medicaid)、租屋券和糧食券等福利的移民；移民權益人士表示，此新規讓已住在美國的移民產生困惑，導致他們因為害怕被盯上並被驅逐出境，而放棄享有這些福利的合法權利；專家說，後果就是全美糧食不足的人數會以驚人速度增加。

肯登羅格斯大學(Rutgers University-Camden)社會學家瓊‧瑪雅‧馬澤利斯(Joan Maya Mazelis)說：「這真的很殘酷；移民很害怕，也誤解了複雜的情勢；但他們不想吸引注意，所以不敢領糧食券，而那對他們的健康影響很大；真令人沮喪。」

過去逾一世紀，欲移民美國的外國人都須證明自己不會成為公共負擔，而川普政府更增加條件，並首次納入糧食券。根據新規，篩選人員需要考慮申請移民美國民眾的收入與資源、教育程度、年齡、家庭狀態、以及其他多項因素。

批評者說，川普政府最終目標是拒絕接收來自貧窮國家的移民。

美國公民及移民服務局(USCIS)代理主任古辛納利(Ken Cuccinelli)說，新規將推廣「經久不衰的理念」，諸如接收「展現自力更生能力、勤勉、堅忍不拔」的移民。

保守派的傳統基金會(Heritage Foundation)政治分析師殷塞拉(David Inserra)也說，新規將保護美國納稅人，「確保新來美國的移民不會讓福利津貼開銷變得更高；相關開銷早以讓美國人債務增加到快撐不下去。」

非營利組織國籍服務中心(Nationalities Service Center)副主任拉林(Steven Larin)說，目前不清楚新規將影響多少人，「但很多人都被嚇得不敢領屬於自己的福利。」

許多合法移民在美國生的小孩，自動成為公民，可以領糧食券；但非營利組織人道需求聯盟(Coalition on Human Needs)執行主任黛博拉‧溫斯坦(Deborah Weinstein)說，愈來愈多父母被新規嚇得不敢幫小孩申請。