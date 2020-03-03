長播25年 實境秀「朱迪法官」將收播

實境秀節目「朱迪法官」(Judge Judy)將在播出第25季後結束，而主演者席德林(Judy Sheindlin)將製作一個新節目代替。

席德林2日宣布，她這個法庭節目將於2021年結束，並以一個新形式的節目代替。

美聯社報導，自1996年以來，這位說話強硬的前紐約家事法庭法官一直在這個電視法庭演出，並且因甚受歡迎而使她成為收入最高的電視演員。她在艾倫秀(Ellen)中宣布，下一季的「朱迪法官」將是第25季，也是最後一季。

此後，這位77歲的仲裁人將製作一部名為「朱迪大法官」(Judy Justice)的新節目，並定於2021年秋天播出。

席德林對艾倫狄珍妮絲(Ellen DeGeneres)說：「如果不感到疲倦，就不該停下來。」

與此同時，哥倫比亞廣播公司(CBS)已跟目前播放「朱迪法官」的電視台簽了一份兩年合約。聯播市場的節目顧問卡羅爾(Bill Carroll)說，根據25年的常規製作時間表，CBS的劇集庫可能儲存該節目的5000集製作。

卡羅爾說，目前大多數電視台都是在周一至周五連續播放兩集「朱迪法官」，每集半小時，而第二集通常是不著痕跡的重播去年的舊劇，以至許多觀眾沒有注意到後一集是重播。實際上，下半小時那一集的收視率往往更高。

他說，如果該節目沒有增加製作費而繼續取得成功，尤其是席德林的薪酬，那麼CBS將是贏家。

卡羅爾說: 「這樣，CBS已支付了席德林的薪酬，剩下來的唯一開支就是宣傳和播出，那賺定了。」

席德林沒有透露「朱迪大法官」的內容和模式，例如它到底是一場脫口秀還是有點像審案。電視台高層可能不想要看起來像「朱迪法官」的節目。

卡羅爾說：「即使不成功，沒關係，她已獲得足夠的錢。我認為她不會輸，CBS也不會。」