快訊

剪斷電子腳鐐計程車之狼落網！警方在高雄岡山地區逮人

新竹林東京北京返台不配合居家檢疫 遭重罰百萬成首例

女性最宜生活州 麻州奪冠紐約第12

世界日報 / 記者鄭怡嫣／綜合報導

3月為全國「婦女歷史月」(Womens History Month)，表彰婦女對美國歷史和文化作出的貢獻，理財網站Wallethub2日發布「2020年最宜女性生活州」(2020s best states for women)排行榜，麻州奪冠，路易斯安納州墊底，以民主黨為主要代表的藍州，其女性待遇要高於以共和黨為代表的紅州；紐約州則位列排行榜第12位，該州女性藍領工人的收入為全國倒數，不過卻擁有全美第五長壽的平均壽命及第三低的女性自殺比率。

「2020年全國最宜女性生活州」排行榜，根據兩大類24項指標評估，其中「女性經濟及社會福祉」60分、「女性健康及安全」40分，加計總分排名後，全美最適合女性生活的前五州分別為麻州、明州、愛阿華州、緬因州及科羅拉多州，麻州女性的健保覆蓋率為全國最高，女性的平均壽命為全美第五，明州女性的失業率則為全國第二低，女性的貧困率為全國第五低，女性工人的收入中位數則躍居全國第三。

報告指出，女性在藍州的平均待遇要優於紅州，加計所有藍州及紅州排名，藍州的平均排名為全國第14.86位，紅州則位列第33.8位；最不適合女性生活的倒數五州均為紅州，分別為路易斯安納州、密西西比州、阿肯色州、阿拉巴馬州以及奧克拉荷馬州。

紐約州則在排行榜中位列第12位，在「女性經濟及社會福祉」及「女性健康及安全」分類排行榜中，分別排名第17位及第五位；紐約州女性的高中畢業率及2016年總統選舉時的投票率，均為全國倒數，折合了生活開銷以後，藍領工人的收入中位數也為全國第三低，不適合教育程度較低的女性居住，不過，該州女性卻擁有全美第五長壽的平均壽命及第三低的自殺率，女性病院質量及預防性醫療服務，也均為全國領先。

紐約 投票率

延伸閱讀

真實「冰雪奇緣」世界！強風吹襲48小時　美國伊利湖畔被冰封變美景

紐約現新冠肺炎首例 古莫預料病毒將在州內傳播

美國已12州淪陷 爆死亡第2例

紐約州出現首例新冠肺炎確診！30多歲女子在伊朗染病

相關新聞

「超級星期二」怎麼影響美國總統初選？

在過去的幾個月裡，美國民主黨總統初選候選人在電視直播上相互辯論、嘲笑甚至羞辱對手。他們用盡全力希望成為民主黨2020年總統候選人。

直衝「超級星期二」：全力圍攻桑德斯！民主黨退選兩將「挺拜登」

「擊破川普，唯有拜登！」挑戰2020美國總統大選的民主黨提名初選，3日即將進入關鍵對決的「超級星期二」（Super Tuesday），以加州、德州等超級大州為首的15州將同步選出提名支持者，並一口氣決定1,357張黨代表票——將近全美的三分之一票數——將票落誰家。然而在決戰前夜，民主黨內兩名溫和派的明星參選人布塔朱吉（Pete Buttigieg）與克羅布查（Amy Klobuchar）卻先後退選，並轉向公開支持前美國副總統拜登...

「使用公共福利」新規上路 專家：恐讓更多移民挨餓

川普政府針對移民的「公共負擔」(Public Charge)新規在上路後，拒絕發合法永久居留的證件綠卡給可能需要醫療補助計畫(Medicaid)、租屋券和糧食券等福利的移民；移民權益人士表示，此新規讓已住在美國的移民產生困惑，導致他們因為害怕被盯上並被驅逐出境，而放棄享有這些福利的合法權利；專家說，後果就是全美糧食不足的人數會以驚人速度增加。

女性最宜生活州 麻州奪冠紐約第12

3月為全國「婦女歷史月」(Womens History Month)，表彰婦女對美國歷史和文化作出的貢獻，理財網站Wallethub2日發布「2020年最宜女性生活州」(2020s best states for women)排行榜，麻州奪冠，路易斯安納州墊底，以民主黨為主要代表的藍州，其女性待遇要高於以共和黨為代表的紅州；紐約州則位列排行榜第12位，該州女性藍領工人的收入為全國倒數，不過卻擁有全美第五長壽的平均壽命及第三低的女性自殺比率。

美國C肝患者增加 當局籲篩檢擴大18~79歲全納入

聯邦衛生當局2日公布的準則，敦促全美大多數成人接受C型肝炎檢查，這種疾病會持續損害肝臟數十年。

長播25年 實境秀「朱迪法官」將收播

實境秀節目「朱迪法官」(Judge Judy)將在播出第25季後結束，而主演者席德林(Judy Sheindlin)將製作一個新節目代替。

超級星期二開跑 民主黨4雄爭霸

民主黨美國總統初選，4強鼎立！隨著民主黨總統初選的「超級星期二」到來，桑德斯、彭博、拜登與華倫都加強宣傳腳步，希望爭取大州選民支持，獲得提名權。目前桑德斯在加州保持領先，拜登雖然在德州居首，但領先幅度逐漸縮小；還有最後才參選的彭博靠著龐大資本挹注竄起，最終誰將贏得初選還很難說。

檢測付費？隔離無薪？ 這些洞若沒擋住 美疫情恐惡化

在新型冠狀病毒持續擴散之際，聯邦疾病防治中心(CDC)要求病患待在家別外出，低薪員工恐面臨遵守規定或外出賺錢的兩難抉擇，形成防疫漏洞。而一旦感染新冠肺炎，從檢測、住院和隔離相關費用應由誰支付，受到許多民眾關切。

祈禱別蔓延…「萬一大爆發 美國麻煩大了」

華盛頓州連日來已出現六起新型冠狀病毒死亡案例，「紐約時報」報導，目前美國是否能應付疫情大流行，已引發各方質疑；以下為未來當局和民眾將面臨的幾項難題：

初選膠著 超級星期二有多關鍵？

美國民主黨總統提名初選的「超級星期二」3日登場，14州將同日投票，決定民主黨全國代表大會的逾三分之一選舉人票。

2退選對手背書 拜登翻身

美國民主黨的溫和派趕在今天（3日）「超級星期二」之前合力要拱前副總統拜登出線。這位正爭取黨提名的候選人2日稍晚得到兩位剛退選的競爭對手背書。

強風吹襲48小時 伊利湖畔成「冰雪奇緣」世界

美國紐約州部分地區上周面臨強風吹襲48小時，伊利湖畔居民一覺醒來發現，自家房屋被厚厚冰層覆蓋，但這宛如「冰雪奇緣」的場景...

熱門新聞

Costco為什麼狂漲10％ 看美民眾世界末日似地搶購便知

跌深反彈 道瓊狂飆近1300點 創史上最大漲點

巴菲特逢低進場了！波克夏上周大買航空股

道瓊狂飆近1,300點創11年來最大漲幅 市場料央行救經濟

美3千萬抗疫邊緣人？這職場文化怎擋瘟疫

像世界末日…加州俄州恐慌性搶購 超市貨架掃蕩一空

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。