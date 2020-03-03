女性最宜生活州 麻州奪冠紐約第12

3月為全國「婦女歷史月」(Womens History Month)，表彰婦女對美國歷史和文化作出的貢獻，理財網站Wallethub2日發布「2020年最宜女性生活州」(2020s best states for women)排行榜，麻州奪冠，路易斯安納州墊底，以民主黨為主要代表的藍州，其女性待遇要高於以共和黨為代表的紅州；紐約州則位列排行榜第12位，該州女性藍領工人的收入為全國倒數，不過卻擁有全美第五長壽的平均壽命及第三低的女性自殺比率。

「2020年全國最宜女性生活州」排行榜，根據兩大類24項指標評估，其中「女性經濟及社會福祉」60分、「女性健康及安全」40分，加計總分排名後，全美最適合女性生活的前五州分別為麻州、明州、愛阿華州、緬因州及科羅拉多州，麻州女性的健保覆蓋率為全國最高，女性的平均壽命為全美第五，明州女性的失業率則為全國第二低，女性的貧困率為全國第五低，女性工人的收入中位數則躍居全國第三。

報告指出，女性在藍州的平均待遇要優於紅州，加計所有藍州及紅州排名，藍州的平均排名為全國第14.86位，紅州則位列第33.8位；最不適合女性生活的倒數五州均為紅州，分別為路易斯安納州、密西西比州、阿肯色州、阿拉巴馬州以及奧克拉荷馬州。

紐約州則在排行榜中位列第12位，在「女性經濟及社會福祉」及「女性健康及安全」分類排行榜中，分別排名第17位及第五位；紐約州女性的高中畢業率及2016年總統選舉時的投票率，均為全國倒數，折合了生活開銷以後，藍領工人的收入中位數也為全國第三低，不適合教育程度較低的女性居住，不過，該州女性卻擁有全美第五長壽的平均壽命及第三低的自殺率，女性病院質量及預防性醫療服務，也均為全國領先。