美國C肝患者增加 當局籲篩檢擴大18~79歲全納入

聯邦衛生當局2日公布的準則，敦促全美大多數成人接受C型肝炎檢查，這種疾病會持續損害肝臟數十年。

美聯社報導，這是聯邦衛生部門自2013年敦促所有嬰兒潮一代進行一次C型肝炎檢查以來，首次呼籲把篩檢年齡擴大至18歲至79歲的人。

聯邦預防疾病專案小組2日說，由於類鴉片藥物危機，C型肝炎有上升趨勢，因此建議擴大篩檢的年齡範圍。

因大多數患者在接受兩至三個月的治療後就會痊愈，因此儘早發現病情變得十分重要。況且近年來，那些治療用的昂貴藥物，價格已急劇下降。

當局估計大約只有一半C型肝炎患者知道自己得了這種病。該專案小組認為更廣泛的檢查將省醫療費用，使其建議的評級規定健保公司承擔檢查費用，並免除患者的共同付費。

根據該專案小組在美國醫學會雜誌發表的報告，全美大約有240萬人患C型肝炎，僅在2017年，就估計有4萬4700宗新病例。

這主要是因類鴉片藥物流行。該專案小組發現，過去十年感染增長最快的是注射毒品的年輕一族(20至39歲)，而共用針頭是C型肝炎在美國傳播的主要途徑。

哈佛醫學院的卡米拉‧格拉漢(Camilla Graham)和賓州大學的史翠西‧拓斯金(Stacey Trooskin)說：「此刻是檢討有效但已過時的嬰兒潮一代篩檢建議，而更新的建議...無任歡迎。」

她們沒有參與制定準則，但警告說，除了進行病毒檢測外，還需要讓民眾更容易得到C型肝炎和戒毒的治療。

雖然有關青少年罹患C型肝炎的資料有限，但該專案小組說，醫師可能會考慮篩檢以往有吸毒紀錄或目前使用毒品而處於風險中的那些人。