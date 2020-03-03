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超級星期二開跑 民主黨4雄爭霸

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
民主黨將迎來初選的超級星期二，但誰能獲得選民青睞仍是未知數。（Photo on Wikimedia Commons）
民主黨將迎來初選的超級星期二，但誰能獲得選民青睞仍是未知數。（Photo on Wikimedia Commons）

民主黨美國總統初選，4強鼎立！隨著民主黨總統初選的「超級星期二」到來，桑德斯、彭博、拜登與華倫都加強宣傳腳步，希望爭取大州選民支持，獲得提名權。目前桑德斯在加州保持領先，拜登雖然在德州居首，但領先幅度逐漸縮小；還有最後才參選的彭博靠著龐大資本挹注竄起，最終誰將贏得初選還很難說。

大州同日初選

所謂「超級星期二」是每次美國民主黨總統初選時，會在3月初的星期二，在許多大州同時進行初選投票，對誰能獲得提名至關重要。根據《半島電視台》報導，雖然前副總統拜登在之前在愛荷華以及新罕布什爾兩大州輸得一蹋糊塗，但在2月29日的南卡初選卻獲得48%的選票，目前初選總票數僅落後排名第一的桑德斯。

在初選首站愛荷華州獲勝的南灣市長布塔加吉跟排名前6的參議員克羅布徹接連宣布退選後，將會是桑德斯、拜登、彭博與華倫的對決。《CNN》提到，在超級星期二將會有14個州同時進行投票，通常最終候選人是誰在此次投票完後就會比較明朗，但目前民主黨4位候選人的民調仍非常拉鋸，也讓初選有更多不確定性。

彭博成X因子

其中，加州跟德州分別有415與228席黨代表，是初選兵家必爭之地。雖然布塔加吉跟克羅布徹的相繼退出對同樣是溫和派的拜登有利，但彭博的參選也將瓜分選票，讓拜登很難拉近與桑德斯的差距。外界也持續在觀察彭博參選後，投入了大量金錢，有多少能實際轉換成選票。

《半島》也提到，桑德斯雖然居首，但面對很大挑戰。首先他是對民主黨傳統建制派的挑戰，他許多比較社會主義的主張都遭到美國不分黨派的批評。再來，他需要爭取更多非裔選民支持，在2016年初選跟今年2月的南卡初選都是輸在缺少非裔的選票。

拜登自南卡大勝後感覺又充滿競選動力，不過他在德州的領先地位也逐漸縮小，加上彭博、華倫的分票下，民主黨初選最終鹿死誰手仍是未知數。

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