「超級星期二」怎麼影響美國總統初選？

在過去的幾個月裡，美國民主黨總統初選候選人在電視直播上相互辯論、嘲笑甚至羞辱對手。他們用盡全力希望成為民主黨2020年總統候選人。

他們有些人還花費了數千萬美元做電視廣告宣傳，甚至還利用他們的社交媒體帳戶互相攻訐。

這場民主黨內的競爭相當醜陋。美國政治分析專家形容，這些候選人就好像一支「輪流對彼此開槍的小隊」(circular firing squad)。

這一切都將在3月3日「超級星期二」這天達到高潮。3月3日之後，全世界會更加清楚地知道，誰將在11月的大選中代表民主黨，挑戰現任美國總統特朗普。

但是，要如何在黨內初選中勝出呢? 候選人需要贏得1991點，也就是1991張「黨代表票」。拿下這個票數就能成為民主黨的美國總統候選人。

「超級星期二」的重要性

美國許多州、行政區、管區都會在「超級星期二」這天舉行民主黨初選。這意味著在24小時之內，整個美國大約會開出1350張黨代表票。這是競選人可以獲得最多黨代表票的一天。盡管如前所述，1350票還不足以贏得整個選戰。

目前民意調查顯示，桑德斯、拜登、彭博三人位居領先地位，特別是美國參議員桑德斯預計將在「超級星期二」這天拿下超過500張黨代表票。美國前副總統拜登預計拿下300票、前紐約市市長彭博預計拿下200票。美國參議員沃倫則預計拿下超過100票。其他候選人則會分配剩餘的黨代表票。

點數如何計算?

每個州所分配到的黨代表票數量不同，導致某些州看起來似乎比其他州更重要。舉例來說，加利福尼亞州有415張黨代表票、德克薩斯州有228張……持續遞減下去，緬因州只有29張，佛蒙特州16張，甚至美屬薩摩亞只有6張。

但事實上，在初選期間，所有州都是平等的，因為－贏者不會全拿。

贏者不會全拿

候選人所獲得的黨代表票是按得票比例來計算。比如說，加利福尼亞州總共有415分，如果一位候選人在加州獲得20％的選票，他會獲得該州80幾張黨代表票。對這位候選人而言，這對於邁向1991點的最後目標也是重要一步。這個選制給候選人一個誘因，他們要盡可能吸引更多地方的更多人。換句話說，以紅色與藍色來看美國的兩黨支持者在各州的分布是不準確的，拋棄這個概念吧。

超級星期二之後?

照理來說，在「超級星期二」表現不佳的候選人，獲得提名的可能性已經很低。在「超級星期二」當天沒有獲得足夠票數者，之後也幾乎沒有機會翻盤，形同出局。對於在「超級星期二」之後進行投票的選民來說，感覺也有點奇妙: 雖然民主黨一開始有20幾人角逐總統候選人的位置，但是在超級星期二之後，真正有意義的候選人可能只剩下兩到三位。剩下的這少數幾個候選人會繼續激烈爭奪剩下的2,500張黨代表票。但是因為接下來每個選區的選舉時間不同，整個過程會拖好幾個月，最後在6月6日，由美屬維京群島決定最後的11張黨代表票的分配時畫下終點。

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