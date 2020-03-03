快訊

剪斷電子腳鐐計程車之狼落網！警方在高雄岡山地區逮人

新竹林東京北京返台不配合居家檢疫 遭重罰百萬成首例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「超級星期二」怎麼影響美國總統初選？

德國之聲 / 德國之聲
拜登（右）抨擊桑德斯（左）不是正港的民主黨員。圖為雙方日前在內華達州初選辯論會上針鋒相對。 法新社
拜登（右）抨擊桑德斯（左）不是正港的民主黨員。圖為雙方日前在內華達州初選辯論會上針鋒相對。 法新社

在過去的幾個月裡，美國民主黨總統初選候選人在電視直播上相互辯論、嘲笑甚至羞辱對手。他們用盡全力希望成為民主黨2020年總統候選人。

他們有些人還花費了數千萬美元做電視廣告宣傳，甚至還利用他們的社交媒體帳戶互相攻訐。

這場民主黨內的競爭相當醜陋。美國政治分析專家形容，這些候選人就好像一支「輪流對彼此開槍的小隊」(circular firing squad)。

這一切都將在3月3日「超級星期二」這天達到高潮。3月3日之後，全世界會更加清楚地知道，誰將在11月的大選中代表民主黨，挑戰現任美國總統特朗普。

但是，要如何在黨內初選中勝出呢? 候選人需要贏得1991點，也就是1991張「黨代表票」。拿下這個票數就能成為民主黨的美國總統候選人。

「超級星期二」的重要性

美國許多州、行政區、管區都會在「超級星期二」這天舉行民主黨初選。這意味著在24小時之內，整個美國大約會開出1350張黨代表票。這是競選人可以獲得最多黨代表票的一天。盡管如前所述，1350票還不足以贏得整個選戰。

目前民意調查顯示，桑德斯拜登彭博三人位居領先地位，特別是美國參議員桑德斯預計將在「超級星期二」這天拿下超過500張黨代表票。美國前副總統拜登預計拿下300票、前紐約市市長彭博預計拿下200票。美國參議員沃倫則預計拿下超過100票。其他候選人則會分配剩餘的黨代表票。

點數如何計算?

每個州所分配到的黨代表票數量不同，導致某些州看起來似乎比其他州更重要。舉例來說，加利福尼亞州有415張黨代表票、德克薩斯州有228張……持續遞減下去，緬因州只有29張，佛蒙特州16張，甚至美屬薩摩亞只有6張。

但事實上，在初選期間，所有州都是平等的，因為－贏者不會全拿。

贏者不會全拿

候選人所獲得的黨代表票是按得票比例來計算。比如說，加利福尼亞州總共有415分，如果一位候選人在加州獲得20％的選票，他會獲得該州80幾張黨代表票。對這位候選人而言，這對於邁向1991點的最後目標也是重要一步。這個選制給候選人一個誘因，他們要盡可能吸引更多地方的更多人。換句話說，以紅色與藍色來看美國的兩黨支持者在各州的分布是不準確的，拋棄這個概念吧。

超級星期二之後?

照理來說，在「超級星期二」表現不佳的候選人，獲得提名的可能性已經很低。在「超級星期二」當天沒有獲得足夠票數者，之後也幾乎沒有機會翻盤，形同出局。對於在「超級星期二」之後進行投票的選民來說，感覺也有點奇妙: 雖然民主黨一開始有20幾人角逐總統候選人的位置，但是在超級星期二之後，真正有意義的候選人可能只剩下兩到三位。剩下的這少數幾個候選人會繼續激烈爭奪剩下的2,500張黨代表票。但是因為接下來每個選區的選舉時間不同，整個過程會拖好幾個月，最後在6月6日，由美屬維京群島決定最後的11張黨代表票的分配時畫下終點。

本文章由德國之聲授權提供】

民主黨 美國大選 拜登 彭博 桑德斯

相關新聞

「超級星期二」怎麼影響美國總統初選？

在過去的幾個月裡，美國民主黨總統初選候選人在電視直播上相互辯論、嘲笑甚至羞辱對手。他們用盡全力希望成為民主黨2020年總統候選人。

直衝「超級星期二」：全力圍攻桑德斯！民主黨退選兩將「挺拜登」

「擊破川普，唯有拜登！」挑戰2020美國總統大選的民主黨提名初選，3日即將進入關鍵對決的「超級星期二」（Super Tuesday），以加州、德州等超級大州為首的15州將同步選出提名支持者，並一口氣決定1,357張黨代表票——將近全美的三分之一票數——將票落誰家。然而在決戰前夜，民主黨內兩名溫和派的明星參選人布塔朱吉（Pete Buttigieg）與克羅布查（Amy Klobuchar）卻先後退選，並轉向公開支持前美國副總統拜登...

「使用公共福利」新規上路 專家：恐讓更多移民挨餓

川普政府針對移民的「公共負擔」(Public Charge)新規在上路後，拒絕發合法永久居留的證件綠卡給可能需要醫療補助計畫(Medicaid)、租屋券和糧食券等福利的移民；移民權益人士表示，此新規讓已住在美國的移民產生困惑，導致他們因為害怕被盯上並被驅逐出境，而放棄享有這些福利的合法權利；專家說，後果就是全美糧食不足的人數會以驚人速度增加。

女性最宜生活州 麻州奪冠紐約第12

3月為全國「婦女歷史月」(Womens History Month)，表彰婦女對美國歷史和文化作出的貢獻，理財網站Wallethub2日發布「2020年最宜女性生活州」(2020s best states for women)排行榜，麻州奪冠，路易斯安納州墊底，以民主黨為主要代表的藍州，其女性待遇要高於以共和黨為代表的紅州；紐約州則位列排行榜第12位，該州女性藍領工人的收入為全國倒數，不過卻擁有全美第五長壽的平均壽命及第三低的女性自殺比率。

美國C肝患者增加 當局籲篩檢擴大18~79歲全納入

聯邦衛生當局2日公布的準則，敦促全美大多數成人接受C型肝炎檢查，這種疾病會持續損害肝臟數十年。

長播25年 實境秀「朱迪法官」將收播

實境秀節目「朱迪法官」(Judge Judy)將在播出第25季後結束，而主演者席德林(Judy Sheindlin)將製作一個新節目代替。

超級星期二開跑 民主黨4雄爭霸

民主黨美國總統初選，4強鼎立！隨著民主黨總統初選的「超級星期二」到來，桑德斯、彭博、拜登與華倫都加強宣傳腳步，希望爭取大州選民支持，獲得提名權。目前桑德斯在加州保持領先，拜登雖然在德州居首，但領先幅度逐漸縮小；還有最後才參選的彭博靠著龐大資本挹注竄起，最終誰將贏得初選還很難說。

檢測付費？隔離無薪？ 這些洞若沒擋住 美疫情恐惡化

在新型冠狀病毒持續擴散之際，聯邦疾病防治中心(CDC)要求病患待在家別外出，低薪員工恐面臨遵守規定或外出賺錢的兩難抉擇，形成防疫漏洞。而一旦感染新冠肺炎，從檢測、住院和隔離相關費用應由誰支付，受到許多民眾關切。

祈禱別蔓延…「萬一大爆發 美國麻煩大了」

華盛頓州連日來已出現六起新型冠狀病毒死亡案例，「紐約時報」報導，目前美國是否能應付疫情大流行，已引發各方質疑；以下為未來當局和民眾將面臨的幾項難題：

初選膠著 超級星期二有多關鍵？

美國民主黨總統提名初選的「超級星期二」3日登場，14州將同日投票，決定民主黨全國代表大會的逾三分之一選舉人票。

2退選對手背書 拜登翻身

美國民主黨的溫和派趕在今天（3日）「超級星期二」之前合力要拱前副總統拜登出線。這位正爭取黨提名的候選人2日稍晚得到兩位剛退選的競爭對手背書。

強風吹襲48小時 伊利湖畔成「冰雪奇緣」世界

美國紐約州部分地區上周面臨強風吹襲48小時，伊利湖畔居民一覺醒來發現，自家房屋被厚厚冰層覆蓋，但這宛如「冰雪奇緣」的場景...

熱門新聞

Costco為什麼狂漲10％ 看美民眾世界末日似地搶購便知

跌深反彈 道瓊狂飆近1300點 創史上最大漲點

巴菲特逢低進場了！波克夏上周大買航空股

道瓊狂飆近1,300點創11年來最大漲幅 市場料央行救經濟

美3千萬抗疫邊緣人？這職場文化怎擋瘟疫

像世界末日…加州俄州恐慌性搶購 超市貨架掃蕩一空

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。