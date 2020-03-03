檢測付費？隔離無薪？ 這些洞若沒擋住 美疫情恐惡化

在新型冠狀病毒持續擴散之際，聯邦疾病防治中心(CDC)要求病患待在家別外出，低薪員工恐面臨遵守規定或外出賺錢的兩難抉擇，形成防疫漏洞。而一旦感染新冠肺炎，從檢測、住院和隔離相關費用應由誰支付，受到許多民眾關切。

透過CDC檢測不收費

健保業協會「美國健保計畫」(AHIP)日前報告明確表示，CDC及其指定實驗室是目前唯一能檢測新冠肺炎的機構，透過CDC檢測不收費；意謂民眾到急診室或治療新冠肺炎的緊急照護中心進行檢測，不會被收費，但可能因每人的保險方案不同而有不同程序，衍生相關費用。

為防止高昂醫療費成為妨礙民眾因新冠肺炎就醫的阻礙，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)2日宣布，州府將全額負擔檢測費用，無論受測民眾是否有醫保或檢測結果是否呈陽性；葛謨要求州府資助的健保計畫，在患者進行新冠肺炎檢測時，免除患者的自付額。

葛謨辦公室表示，不會就檢測新冠肺炎收取民眾的任何費用，無論是否有健保，所有檢測費用都由政府承擔；在CDC對紐約州下放病毒檢測權之前，所有檢測費用均由CDC承擔；檢測權下放之後，所有檢測費用均由州府承擔。

紐約州健保免自付額

葛謨宣布，已要求州財政廳指導相關健保提供商，要求所有的州府監管的健保項目全額覆蓋任何有關新冠病毒檢測費用，不得收取自付額，包括紐約州歐記健保Marketplace各計畫、為低收入居民提供的紐約州醫療補助計畫(Medicaid)以及聯邦醫療保險(Medicare)。

不過，若民眾使用的是雇主自主資助的醫療保險，則不在州府監管範圍內；民眾須聯繫雇主，諮詢其新冠肺炎治療相關費用和自付額。

在媒體報導的付費爭議中，從武漢撤離的邁阿密居民阿茲庫(Osmel Martinez Azcue)說，他出現呼吸道症狀到醫院檢查，礙於保險只能先驗流感再掃電腦斷層，結果確診流感，毋須再驗新冠肺炎，共計花費3270元。

另一名從武漢撤離的沃辛斯克(Frank Wucinski)帶著與中國籍妻子所生的三歲女兒安娜貝兒(Annabel)回國，妻子不是美國公民滯留武漢；父女返美後接受14天隔離檢驗，結果兩人均為陰性，他得自行吸收3918元檢驗費；他上GoFundMe募款，截至2日募得1萬7930元。

財經網站「商業內幕」(Business Insider)羅列各項可能的檢測，包括全血細胞計數驗血、綜合代謝檢查(CMP)驗血、A/B型流感篩檢、門診訪視、急診等費用；假設有人病重掛急診，做了A/B型流感篩檢和CMP，有保險者可能只要付98元到491元，沒保險的話要價1295元，而全美有2700萬人無保險。

除了保險將緩和醫療負擔之外，公司的有薪病假政策也可能影響病人出勤的決定。2019年調查顯示，服務業僅58%員工可放有薪病假，90%的管理、專業等相關產業員工可放有薪病假。

華府智庫「經濟政策學院」(Economic Policy Institute)資深經濟學者古爾德(Elise Gould)說：「若無有薪病假，這就是人們生病或孩子生病還去上班的原因，他們必須餵飽家庭並保有棲身之處。」