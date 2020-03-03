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返台居家隔離檢疫者該怎麼做？家人防護須知這幾件事

第42例確診！案34陪病家屬 同病房不同病室也中鏢

祈禱別蔓延…「萬一大爆發 美國麻煩大了」

世界日報 / 編譯林育正／綜合2日電

華盛頓州連日來已出現六起新型冠狀病毒死亡案例，「紐約時報」報導，目前美國是否能應付疫情大流行，已引發各方質疑；以下為未來當局和民眾將面臨的幾項難題：

醫療器材、人員都不夠

根據2010年的統計發現，全美一共只有6萬2000台功能齊全的呼吸器；另外還有1萬台在戰略性國家儲存庫，以及數以萬計的呼吸治療設備，供緊急狀況使用。但專家表示，面對新冠肺炎爆發仍不足夠。

在最糟的狀況下，不僅呼吸器數量短缺；能操作設備的醫療人員，還有醫院床位和口罩等，都可能不夠。

全球首屈一指的醫療機構、馬里蘭州約翰霍普金斯健康中心醫師透納(Eric Toner)說：「當一般流感爆發，我們的加護病房就被需要戴上呼吸器的重症患者塞滿了。我祈禱新冠肺炎不要蔓延，否則我們麻煩就大了。」

大規模封城 弊大於利

聯邦疾病防治中心(CDC)希望減緩新冠肺炎擴散，以爭取時間研發疫苗。不過現在由於CDC配送給各州的試劑有問題，拖緩檢驗效率使疫情擴散。

在新冠肺炎1月爆發時，中國採取封城防堵擴散。儘管聯邦法律賦予地方權力，必要時刻限制人身自由，甚至關閉醫院、教堂等場所。但大規模封城需要龐大人力資源，更會出現食物、水和衛生用品不足等民生問題。

防疫最前線 機場開始

目前所有來自中國，或有發燒等其他類似新冠肺炎症狀的旅客，皆必須在機場接受檢查，判定使否需要送醫。來自南韓、義大利的旅客，登機前則需測量體溫，但困難的是，部分感染者並沒有症狀，增添防疫難度。

萬一資源吃緊，醫院更有權未經病人許允下移除呼吸器，拯救存活率更高的病患；若疫情達高峰，醫院更可依照病患年齡、慢性病史先行過濾，有權拒收。

防範新冠肺炎一旦爆發，美國需要多達3億個N95口罩庫存，供醫療人員使用，但美國僅有極小比例的口罩為國內自產，政府正考慮加速生產。不只民眾搶口罩，奧克拉荷馬州就有不具名的護士透露，現在已訂不到口罩。

老人療養院 最最危險

全美各地有1萬5500多個老人療養院，可能成為新冠肺炎的溫床。院內親戚訪客來來去去，老人抵抗力較弱，再加上各療養院為獨立單位，不像醫院體系互相合作；員工也過勞，不具相關經驗，為防疫中最弱的一環。必要時，療養院必須限制訪客，甚至進行隔離。

目前國內大企業並沒有對疫情發表因應措施，臉書要求員工確定訪客不曾造訪中國，許多公司也開始準備遠端工作。但工廠等必須到現場的工作，可能提前趕工增加庫存或是外包。但目前仍無法得知，若工廠停工，員工是否照領薪水。

新冠肺炎 口罩 疫情

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祈禱別蔓延…「萬一大爆發 美國麻煩大了」

華盛頓州連日來已出現六起新型冠狀病毒死亡案例，「紐約時報」報導，目前美國是否能應付疫情大流行，已引發各方質疑；以下為未來當局和民眾將面臨的幾項難題：

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