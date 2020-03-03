強風吹襲48小時 伊利湖畔成「冰雪奇緣」世界

美國紐約州部分地區上周面臨強風吹襲48小時，伊利湖畔居民一覺醒來發現，自家房屋被厚厚冰層覆蓋，但這宛如「冰雪奇緣」的場景，對他們來說更像是一場噩夢。

居住在伊利湖畔的紐約州伊利縣漢堡鎮長達8年的艾德·米斯（Ed Mis），接受CNN訪問表示，雖然以前也碰過被冰封的狀況，但還是第一次碰到如此糟的情況，整間房子都被好幾英尺的冰覆蓋，後院甚至有冰層厚達12英尺（約3.7公尺）。

米斯表示：「看起來很不真實。我房屋裡一片漆黑，還蠻詭異的，有點嚇人。」

米斯指出到2月27日為止，他的房子或院子裡都沒有任何冰雪的跡象，但28日一大早整個地區的房屋都被冰封，看起來像是冰雕或是直接出自於迪士尼電動畫電影「冰雪奇缘」的場景。

但儘管整個景色看起來有如「冬日仙境」，夢幻又賞心悅目，但當地居民擔心會對房子造成傷害。米斯說「因為屋頂上承擔的重量，我們擔憂結構的完整性，一旦開始融雪，房屋結構恐坍塌。」

Weather Channel指出，紐約州伊利郡漢堡鎮上周面臨接連兩天遭強風吹襲。狂風在伊利湖掀起大浪，把湖水吹到岸上。

冬季氣象專家湯姆·尼齊奧爾（Tom Niziol）告訴Weather Channel，「當氣溫跌落到（華氏）25度上下時，所有噴到建築物上的水霧都會結冰，讓屋子成為巨大的冰柱」。