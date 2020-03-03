聽新聞
test
0:00 / 0:00

強風吹襲48小時 伊利湖畔成「冰雪奇緣」世界

聯合報 / 編譯尤寶琪／即時報導
美國紐約州伊利湖畔居民因強風吹襲，導致房屋遭冰封。這景象雖美，但居民擔心會對房屋造成損害。美聯社
美國紐約州伊利湖畔居民因強風吹襲，導致房屋遭冰封。這景象雖美，但居民擔心會對房屋造成損害。美聯社

美國紐約州部分地區上周面臨強風吹襲48小時，伊利湖畔居民一覺醒來發現，自家房屋被厚厚冰層覆蓋，但這宛如「冰雪奇緣」的場景，對他們來說更像是一場噩夢。

居住在伊利湖畔的紐約州伊利縣漢堡鎮長達8年的艾德·米斯（Ed Mis），接受CNN訪問表示，雖然以前也碰過被冰封的狀況，但還是第一次碰到如此糟的情況，整間房子都被好幾英尺的冰覆蓋，後院甚至有冰層厚達12英尺（約3.7公尺）。

米斯表示：「看起來很不真實。我房屋裡一片漆黑，還蠻詭異的，有點嚇人。」

米斯指出到2月27日為止，他的房子或院子裡都沒有任何冰雪的跡象，但28日一大早整個地區的房屋都被冰封，看起來像是冰雕或是直接出自於迪士尼電動畫電影「冰雪奇缘」的場景。

但儘管整個景色看起來有如「冬日仙境」，夢幻又賞心悅目，但當地居民擔心會對房子造成傷害。米斯說「因為屋頂上承擔的重量，我們擔憂結構的完整性，一旦開始融雪，房屋結構恐坍塌。」

Weather Channel指出，紐約州伊利郡漢堡鎮上周面臨接連兩天遭強風吹襲。狂風在伊利湖掀起大浪，把湖水吹到岸上。

冬季氣象專家湯姆·尼齊奧爾（Tom Niziol）告訴Weather Channel，「當氣溫跌落到（華氏）25度上下時，所有噴到建築物上的水霧都會結冰，讓屋子成為巨大的冰柱」。

米斯指出，冰從上周五就開始融化，希望州長能批准緊急聲明，好幫助受災地區重建，「這是很美的景色，但我不想再經歷一次」。

伊利湖畔居民米斯表示，過去也曾碰過冰封，但從沒如此嚴重過，他後院冰層最後達3.7公尺。美聯社
伊利湖畔居民米斯表示，過去也曾碰過冰封，但從沒如此嚴重過，他後院冰層最後達3.7公尺。美聯社
美國紐約州伊利湖畔居民6日一早醒來發現，強風吹襲加上低溫，讓自己的房屋遭冰封。美聯社
美國紐約州伊利湖畔居民6日一早醒來發現，強風吹襲加上低溫，讓自己的房屋遭冰封。美聯社

紐約 漢堡 動畫 冰雪奇緣

延伸閱讀

斯洛伐克山區強風大雪 2波蘭登山客墜崖身亡

強風颳起積雪 加國200車連環撞釀2死、近70人受傷

影／鋒面過境刮強風 台東市路樹倒砸車

川普口中美麗的邊牆 遭強風吹垮

相關新聞

拜登獲2退選對手背書 民主黨溫和派集結攻超級星期二

美國民主黨的溫和派趕在今天（3日）「超級星期二」之前合力要拱前副總統拜登出線。這位正爭取黨提名的候選人2日稍晚得到兩位剛...

強風吹襲48小時 伊利湖畔成「冰雪奇緣」世界

美國紐約州部分地區上周面臨強風吹襲48小時，伊利湖畔居民一覺醒來發現，自家房屋被厚厚冰層覆蓋，但這宛如「冰雪奇緣」的場景...

美減中國官媒雇員數 北京批干預新聞工作

美國政府周一(3月2日)縮減中國官媒在美國工作的雇員人數。

影／MSNBC主播被控對女性不當發言 節目上宣布退休

MSNBC新聞頻道主播馬修斯（Chris Matthews）被控對女性發表不當言論，1日在直播新聞節目中道歉並宣布退休，...

美3千萬抗疫邊緣人？這職場文化怎擋瘟疫

美國至2日已有89例新冠肺炎確診病例，死亡病例也增至2例。隨著疫情威脅升高，公共衛生專家憂心，美國近2750萬人沒健保，且有上千萬非法移民，加上美國政府未規定有薪病假，低薪勞工生病後不敢請假硬撐的職場文化，都可能形成美國防疫破口，導致疫情擴散。

美中媒體大戰再起 美國宣布新華社等陸籍員工人數上限

華盛頓郵報報導，美國政府2日宣布，要求在美駐點的4家媒體單位，減少4成中國大陸國籍的工作人員，華郵形容這是「華盛頓與北京...

民主黨總統提名戰 柯洛布查也退選

「超級星期二」即將到來之際，明尼蘇達州聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)2日宣布退出2020總統大選，這是繼印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)、億萬富豪史泰爾(Tom Steyer)退選之後，民主黨的又一溫和派退出，她將在2日晚出席前副總統白登(Joe Biden)在達拉斯的造勢大會，屆時將正式宣布退選並背書白登。

拜登、彭博、桑德斯 今決戰超級星期二

美國民主黨總統初選開跑近一個月，選情依舊混沌。最後由誰出線，三月三日星期二全美十四州同時初選後，或許就會得到答案。從目前...

無法有效防病毒！美公衛署長疾呼：不要搶口罩了

聯邦衛生福利部部長阿查爾(Alex Azar)1日說，篩檢新型冠狀病毒的工作延宕數周後，美國終於有足夠的檢測試劑，可以篩檢7萬5000人，並將陸續追加；而疫情持續延燒，陷入恐慌的民眾紛紛搶購口罩來囤積備用；全美公共衛生署長亞當斯(Jerome Adams)推文呼籲民眾「不要再買口罩了！」

南卡初選表現差 布塔朱吉退選

民主黨總統初選最年輕參選人、印第安納州南灣(South Bend)前市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)1日傍晚宣布退選，他從政治無名小卒躋身角逐白宮的活力參選人，雖然選戰未達終點但他已創造歷史性成就。

彭博砸錢登廣告 仿總統發言自誇疫情領導力

民主黨總統參選人，前紐約市長、媒體大亨彭博(Michael Bloomberg)砸錢買下黃金周日電視廣告時段，播放一段三分鐘長的宣傳廣告，以新冠肺炎疫情談川普政府的領導能力，預估花費125萬至300萬元。

超級星期二前夕 白登猛批桑德斯「政見非常有爭議」

前副總統白登原本陷入低迷的選情，在南卡羅來納州初選鹹魚翻身。重振士氣的白登1日在國家廣播公司(NBC)「 面對新聞界」(Meet the Press)節目中，對於初選以來連連告捷的民主黨佛蒙特州聯邦參

熱門新聞

Costco為什麼狂漲10％ 看美民眾世界末日似地搶購便知

跌深反彈 道瓊狂飆近1300點 創史上最大漲點

道瓊狂飆近1,300點創11年來最大漲幅 市場料央行救經濟

退休就破產？70歲以上美國人 過去20年債務暴增543%

美3千萬抗疫邊緣人？這職場文化怎擋瘟疫

像世界末日…加州俄州恐慌性搶購 超市貨架掃蕩一空

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。