美減中國官媒雇員數 北京批干預新聞工作

美國政府周一(3月2日)縮減中國官媒在美國工作的雇員人數。

雖然美國聲稱這個決定是基於對不同國家之間的公平性考量，而非出於報復心態，但是這個舉措仍然呼應著兩周前中國因為《華爾街日報》下標而驅逐了該公司3名駐華記者的事件。

美國國務卿蓬佩奧說: 「美國一直以來都十分歡迎外國記者，包括來自中華人民共和國的記者自由地工作，他們不用擔心被報復。」他說: 「我們的目標是達到互惠，就像我們在中美關係的其他方面上所作的一樣，我們試圖追求可以長期持續下去的關係。」

中國駐聯合國大使張軍在記者會上譴責美國的新政策: 「我們不認為美國採取干預中國新聞工作者的行為是妥當的。」

總部設在紐約的保護記者委員會譴責美國的舉動是「開啟了以牙還牙的危險循環」，可能會在新冠肺炎疫情蔓延各國的時後，妨礙到資訊的流通。

中國五家官媒受影響

一名國務院官員表示，在3月13日以後，中國的五家官媒最多只能在美國雇用100名員工，而非現在的160名。

其中，中國官媒新華社受到的影響最大。國務院高官說，新華社之後只會被允許在美國雇用59名中國籍員工。其他媒體如CGTN只能夠雇用30名，人民日報可以雇用9名，中國國際廣播電台只能雇用2名。

在此之前，中國官媒的中國籍雇員都是憑記者簽證留在美國工作。在名額縮減以後，將會有60名員工失去簽證。如果他們沒有找到新雇主為他們申請簽證，就需要離開美國。

官員表示，為其他媒體機構工作的中國人不會受到新政策影響。美國也不會禁止中國官媒雇用其他國籍的員工。

一名美國高官表示，特朗普團隊同時也在考慮縮短中國官媒員工在美國的簽證效期。根據美國政府的數據，美國去年總共發放了425張記者簽證給予中國公民。

外國使團

二月初，美國將五家中國官媒判定為「外國使團」。這五家官媒分別為: 中國國家通訊社新華社、前身為中國央視國際頻道的中國環球電視網(CGTN)、中國政府面向全世界的電台－中國國際廣播電台、《中國日報》發行公司和《人民日報》海外版的美國總代理海天發展公司。

這五家中國官媒被判定為「外國使團」之後，在租賃或購置房產之前都需要尋求當局許可，也需要向政府提供其雇員名單，不論員工是不是美國籍。

這些規定與美國對外國使館的規定相同，但不代表這幾間新聞媒體有任何外交地位。

駐華外媒指工作條件惡化

中國駐華外國記者協會（FCCC）年度報告指出，在華外國記者工作條件惡化。

駐華外國記者協會（FCCC）在報告中稱，去年8月，《華爾街日報》記者王春翰（Chun Han Wong）被中國當局拒發簽證並驅逐出境。今年2月，中國當局又吊銷《華爾街日報》三名駐京記者的新聞記者證和中國簽證。

報告指出，從2013年習近平完成權力接管後，中國通過驅逐或拒絕延長簽證總共強迫9名外國記者離境。駐華外國記者協會擔心中國將驅逐更多記者。

周一(3月2日)，中國外交部在例行新聞會上反駁這個報告，強調官方從未承認過這個組織，表示FCCC「此時跳出來拉偏架，很不合時宜，也很不明智」。

發言人趙立堅重申，《華爾街日報》3名記者遭驅逐「只是極個別現象」，要其「汲取教訓」。他說600多名外國記者駐華記者只要"遵守中國法律，依法依規進行報導，就沒有必要擔心」。

張慈/楊威廉(綜合報導)

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