美減中國官媒雇員數 北京批干預新聞工作

德國之聲 / 德國之聲
中國常駐聯合國代表張軍。　法新社
中國常駐聯合國代表張軍。　法新社

美國政府周一(3月2日)縮減中國官媒在美國工作的雇員人數。

雖然美國聲稱這個決定是基於對不同國家之間的公平性考量，而非出於報復心態，但是這個舉措仍然呼應著兩周前中國因為《華爾街日報》下標而驅逐了該公司3名駐華記者的事件。

美國國務卿蓬佩奧說: 「美國一直以來都十分歡迎外國記者，包括來自中華人民共和國的記者自由地工作，他們不用擔心被報復。」他說: 「我們的目標是達到互惠，就像我們在中美關係的其他方面上所作的一樣，我們試圖追求可以長期持續下去的關係。」

中國駐聯合國大使張軍在記者會上譴責美國的新政策: 「我們不認為美國採取干預中國新聞工作者的行為是妥當的。」

總部設在紐約的保護記者委員會譴責美國的舉動是「開啟了以牙還牙的危險循環」，可能會在新冠肺炎疫情蔓延各國的時後，妨礙到資訊的流通。

中國五家官媒受影響

一名國務院官員表示，在3月13日以後，中國的五家官媒最多只能在美國雇用100名員工，而非現在的160名。

其中，中國官媒新華社受到的影響最大。國務院高官說，新華社之後只會被允許在美國雇用59名中國籍員工。其他媒體如CGTN只能夠雇用30名，人民日報可以雇用9名，中國國際廣播電台只能雇用2名。

在此之前，中國官媒的中國籍雇員都是憑記者簽證留在美國工作。在名額縮減以後，將會有60名員工失去簽證。如果他們沒有找到新雇主為他們申請簽證，就需要離開美國。

官員表示，為其他媒體機構工作的中國人不會受到新政策影響。美國也不會禁止中國官媒雇用其他國籍的員工。

一名美國高官表示，特朗普團隊同時也在考慮縮短中國官媒員工在美國的簽證效期。根據美國政府的數據，美國去年總共發放了425張記者簽證給予中國公民。

外國使團

二月初，美國將五家中國官媒判定為「外國使團」。這五家官媒分別為: 中國國家通訊社新華社、前身為中國央視國際頻道的中國環球電視網(CGTN)、中國政府面向全世界的電台－中國國際廣播電台、《中國日報》發行公司和《人民日報》海外版的美國總代理海天發展公司。

這五家中國官媒被判定為「外國使團」之後，在租賃或購置房產之前都需要尋求當局許可，也需要向政府提供其雇員名單，不論員工是不是美國籍。

這些規定與美國對外國使館的規定相同，但不代表這幾間新聞媒體有任何外交地位。

駐華外媒指工作條件惡化

中國駐華外國記者協會（FCCC）年度報告指出，在華外國記者工作條件惡化。

駐華外國記者協會（FCCC）在報告中稱，去年8月，《華爾街日報》記者王春翰（Chun Han Wong）被中國當局拒發簽證並驅逐出境。今年2月，中國當局又吊銷《華爾街日報》三名駐京記者的新聞記者證和中國簽證。

報告指出，從2013年習近平完成權力接管後，中國通過驅逐或拒絕延長簽證總共強迫9名外國記者離境。駐華外國記者協會擔心中國將驅逐更多記者。

周一(3月2日)，中國外交部在例行新聞會上反駁這個報告，強調官方從未承認過這個組織，表示FCCC「此時跳出來拉偏架，很不合時宜，也很不明智」。

發言人趙立堅重申，《華爾街日報》3名記者遭驅逐「只是極個別現象」，要其「汲取教訓」。他說600多名外國記者駐華記者只要"遵守中國法律，依法依規進行報導，就沒有必要擔心」。

張慈/楊威廉(綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

習近平 聯合國

延伸閱讀

美中媒體大戰再起 美國宣布新華社等陸籍員工人數上限

反制北京驅逐美記者 美國限制陸媒體在美員額

北京外國記者協會：中國史無前例地威脅外媒

黎智英遭拘捕 陸官媒環時批「首席漢奸」：早該法辦

相關新聞

拜登獲2退選對手背書 民主黨溫和派集結攻超級星期二

美國民主黨的溫和派趕在今天（3日）「超級星期二」之前合力要拱前副總統拜登出線。這位正爭取黨提名的候選人2日稍晚得到兩位剛...

強風吹襲48小時 伊利湖畔成「冰雪奇緣」世界

美國紐約州部分地區上周面臨強風吹襲48小時，伊利湖畔居民一覺醒來發現，自家房屋被厚厚冰層覆蓋，但這宛如「冰雪奇緣」的場景...

美減中國官媒雇員數 北京批干預新聞工作

美國政府周一(3月2日)縮減中國官媒在美國工作的雇員人數。

影／MSNBC主播被控對女性不當發言 節目上宣布退休

MSNBC新聞頻道主播馬修斯（Chris Matthews）被控對女性發表不當言論，1日在直播新聞節目中道歉並宣布退休，...

美3千萬抗疫邊緣人？這職場文化怎擋瘟疫

美國至2日已有89例新冠肺炎確診病例，死亡病例也增至2例。隨著疫情威脅升高，公共衛生專家憂心，美國近2750萬人沒健保，且有上千萬非法移民，加上美國政府未規定有薪病假，低薪勞工生病後不敢請假硬撐的職場文化，都可能形成美國防疫破口，導致疫情擴散。

美中媒體大戰再起 美國宣布新華社等陸籍員工人數上限

華盛頓郵報報導，美國政府2日宣布，要求在美駐點的4家媒體單位，減少4成中國大陸國籍的工作人員，華郵形容這是「華盛頓與北京...

民主黨總統提名戰 柯洛布查也退選

「超級星期二」即將到來之際，明尼蘇達州聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)2日宣布退出2020總統大選，這是繼印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)、億萬富豪史泰爾(Tom Steyer)退選之後，民主黨的又一溫和派退出，她將在2日晚出席前副總統白登(Joe Biden)在達拉斯的造勢大會，屆時將正式宣布退選並背書白登。

拜登、彭博、桑德斯 今決戰超級星期二

美國民主黨總統初選開跑近一個月，選情依舊混沌。最後由誰出線，三月三日星期二全美十四州同時初選後，或許就會得到答案。從目前...

無法有效防病毒！美公衛署長疾呼：不要搶口罩了

聯邦衛生福利部部長阿查爾(Alex Azar)1日說，篩檢新型冠狀病毒的工作延宕數周後，美國終於有足夠的檢測試劑，可以篩檢7萬5000人，並將陸續追加；而疫情持續延燒，陷入恐慌的民眾紛紛搶購口罩來囤積備用；全美公共衛生署長亞當斯(Jerome Adams)推文呼籲民眾「不要再買口罩了！」

南卡初選表現差 布塔朱吉退選

民主黨總統初選最年輕參選人、印第安納州南灣(South Bend)前市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)1日傍晚宣布退選，他從政治無名小卒躋身角逐白宮的活力參選人，雖然選戰未達終點但他已創造歷史性成就。

彭博砸錢登廣告 仿總統發言自誇疫情領導力

民主黨總統參選人，前紐約市長、媒體大亨彭博(Michael Bloomberg)砸錢買下黃金周日電視廣告時段，播放一段三分鐘長的宣傳廣告，以新冠肺炎疫情談川普政府的領導能力，預估花費125萬至300萬元。

超級星期二前夕 白登猛批桑德斯「政見非常有爭議」

前副總統白登原本陷入低迷的選情，在南卡羅來納州初選鹹魚翻身。重振士氣的白登1日在國家廣播公司(NBC)「 面對新聞界」(Meet the Press)節目中，對於初選以來連連告捷的民主黨佛蒙特州聯邦參

熱門新聞

Costco為什麼狂漲10％ 看美民眾世界末日似地搶購便知

跌深反彈 道瓊狂飆近1300點 創史上最大漲點

道瓊狂飆近1,300點創11年來最大漲幅 市場料央行救經濟

退休就破產？70歲以上美國人 過去20年債務暴增543%

美3千萬抗疫邊緣人？這職場文化怎擋瘟疫

像世界末日…加州俄州恐慌性搶購 超市貨架掃蕩一空

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。