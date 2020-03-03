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影／MSNBC主播被控對女性不當發言 節目上宣布退休

聯合報 / 編譯尤寶琪／即時報導
MSNBC新聞頻道主播馬修斯（Chris Matthews）被控對女性發表不當言論，1日在直播新聞節目中道歉並宣布退休，表示「年輕一代已經準備好接掌」。MSNBC
MSNBC新聞頻道主播馬修斯（Chris Matthews）被控對女性發表不當言論，1日在直播新聞節目中道歉並宣布退休，表示「年輕一代已經準備好接掌」。MSNBC

MSNBC新聞頻道主播馬修斯（Chris Matthews）被控對女性發表不當言論，1日在直播新聞節目中道歉並宣布退休，表示「年輕一代已準備好接掌」。

74歲的馬修斯從1997年加入《Hardball》節目團隊。他在1日晚間節目中對外宣布，在與MSNBC商討後決定分道揚鑣，表示20年來非常榮幸能主持《Hardball》節目，同時指出他之前對女性不當評論是造成他這次離職的催化劑。

他說：「包括我在內的一些男人，可能曾經誤認為，稱讚一名女性的外表，是可以的行為，但這從來都不是可以的。尤其是在現今社會。對於過去做出這些評論，我很抱歉。」

獨立記者勞菈·巴塞特（Laura Bassett）近期在《GQ》雜誌上發表一篇文章，指控馬修斯經常在節目中貶低女性來賓的價值觀。巴塞特也指出自己受邀上節目前，遭到馬修斯粗俗且不當的對待，說馬修斯要化妝師把她化美一點，這樣他就會愛上她。

這篇文章出爐後三天，馬修斯就對外宣布退休。MSNBC發言人表示，馬修斯原本就將於近期退休，這次決定在一定程度上受到了近期事件影響。

獨立記者勞菈·巴塞特（Laura Bassett）近期在《GQ》雜誌上發表一篇文章，指控馬修斯經常在節目中貶低女性來賓的價值觀。巴塞特也指出自己受邀上節目前，遭到馬修斯粗俗且不當的對待，說馬修斯要化妝師把她化美一點，這樣他就會愛上她。每日郵報
獨立記者勞菈·巴塞特（Laura Bassett）近期在《GQ》雜誌上發表一篇文章，指控馬修斯經常在節目中貶低女性來賓的價值觀。巴塞特也指出自己受邀上節目前，遭到馬修斯粗俗且不當的對待，說馬修斯要化妝師把她化美一點，這樣他就會愛上她。每日郵報

直播 主播 離職 退休

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