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拜登獲2退選對手背書 民主黨溫和派集結攻超級星期二

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
美國前副總統拜登（左）獲退選的朱塔布吉（右）和明尼蘇達州參議員柯洛布查背書。圖為布塔朱吉和拜登2日一同出現在德州達拉斯的造勢場合表達支持。路透
美國前副總統拜登（左）獲退選的朱塔布吉（右）和明尼蘇達州參議員柯洛布查背書。圖為布塔朱吉和拜登2日一同出現在德州達拉斯的造勢場合表達支持。路透

美國民主黨的溫和派趕在今天（3日）「超級星期二」之前合力要拱前副總統拜登出線。這位正爭取黨提名的候選人2日稍晚得到兩位剛退選的競爭對手背書。

新局將讓拜登正面迎戰彭博，他們兩人都將自己定位為能阻擋佛蒙特州參議員桑德斯的候選人。決定黨提名人的黨代表票會有三分之一在超級星期二決定歸屬，目前桑德斯在擁有415張黨代表票的加州、228張的德州，民調都領先，他希望是在民主黨全國代表大會召開之前，取得強大的領先地位。

拜登自從在南卡羅來納州初選獲壓倒性勝利後，事情一帆風順。前印第安納州南灣市長布塔朱吉和明尼蘇達州參議員柯洛布查先後宣布退選；柯洛布查2日先表示轉挺拜登，數小時後，布塔朱吉和拜登一同出現在德州達拉斯的造勢場合表達支持。拜登獲得的一連串新背書，還包括前參院多數黨領袖瑞德。

從金主動向也能看出民主黨溫和派快速集結在拜登身後。布塔朱吉退選之前共募得約1億美元，成為募款表現最亮眼的參選人之一；如今，他的一些大金主支持拜登。

拜登和彭博都在北卡羅來納、田納西和阿拉巴馬等州，拉攏溫和派和非裔選民，希望贏得足夠的黨代表票，減緩桑德斯崛起的腳步。彭博沒參與2月投票的初選，所以，有14州投票的「超級星期二」是這位前紐約市長首度登上選票，測試他僅3個月就狂撒6.2億美元打廣告是否值得。

麻州參議員華倫和夏威夷州眾議葛巴德也在超級星期二的選票上。億萬富豪史泰爾則因南卡初選失利，周末已宣布退選。

布塔朱吉表示，他退選是因為不想分散選票，幫桑德斯贏得提名。桑德德開玩笑回應：「我對此大感震驚。」

他說：「有一股強大力量試圖阻止桑德斯，對房間裡的每個人都不是秘密，公司組織正集結力量。政治團體也集結在一起，他們將竭盡所能。」

彭博周一在維吉尼亞州競選時說，他為布塔朱吉和柯洛布查感到可惜，但他「加入戰局是為了要贏」。

拜登 桑德斯 民主黨 彭博

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