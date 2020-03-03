民主黨總統提名戰 柯洛布查也退選

「超級星期二」即將到來之際，明尼蘇達州聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)2日宣布退出2020總統大選，這是繼印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)、億萬富豪史泰爾(Tom Steyer)退選之後，民主黨的又一溫和派退出，她將在2日晚出席前副總統白登(Joe Biden)在達拉斯的造勢大會，屆時將正式宣布退選並背書白登。

擔任三屆參議員的柯洛布查僅管憑藉2月的民主黨辯論曾在民調中有過顯著提升，但在剛剛結束的南卡州民主黨初選，她僅獲得3.1%的票數，排名第六。

柯洛布查表示，由於競選資金缺乏，她的團隊基本是忙完一個州又接著一個州。作為明州的資深參議員，她在中西部根基頗深，競選主張以溫和派政策為主，包括反對「極左」桑德斯的「全民健保」，推崇經濟實用主義，並為鄉村地區的議題發聲。