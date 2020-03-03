拜登、彭博、桑德斯 今決戰超級星期二

美國民主黨總統初選開跑近一個月，選情依舊混沌。最後由誰出線，三月三日星期二全美十四州同時初選後，或許就會得到答案。從目前前幾場初選和民調數字看來，聯邦參議員桑德斯將繼續鞏固領先，前副總統拜登則希望演出絕地大反撲，紐約前市長彭博則寄望在此戰一鳴驚人。

超級星期二會有多達十四州同時投票，從最東北的緬因州，到人口四千萬的加州，地域廣及全美。

人口兩千九百萬的德州是兵家必爭之地。此外，維吉尼亞、北卡州、阿拉巴馬、科羅拉多、阿肯色、麻州、明尼蘇達、奧克拉荷馬、田納西、猶他、佛蒙特，都將在這天初選。

決定黨提名人的黨代表票會有三分之一在這天決定歸屬。要贏得本屆民主黨總統提名，參選人必須贏得過半數的黨代表票，也就是一千九百九十一張。超級星期二這天會決定一千三百五十七張黨代表票分配情況。先前的四州初選，共只開出一百五十五張。

法新社報導，目前桑德斯在黨代表票四百五十一張的加州、兩百廿八張的德州民調都居於領先，超級星期二這天若結果一如民調，將給對手致命一擊。

美國前副總統拜登一日在維吉尼亞州諾福克對支持者發表談話。（法新社）

參選人須拿到黨設定的百分之十五得票門檻才能分得黨代表票，這對拜登以及聯邦參議員克羅布查不利，因為他們分散了溫和派的選票。

美國首位公開出櫃的總統參選人布塔朱吉因南卡州初選慘敗，一日宣布退選。拜登陣營說，布塔朱吉已和拜登聯絡。如果布塔朱吉支持拜登，溫和派有望在「超級星期二」之前整合，與相對激進的桑德斯對抗。

紐約前市長彭博一日在德州聖安東尼奧一場競選集會演講。（法新社）

沒有參加前四場初選，選擇直接投入「超級星期二」戰場的紐約前市長彭博，戰略能否奏效即將分曉。不過，彭博二月中辯論成績差強人意，二月廿五日第二次登場也沒有突出表現，連帶影響民調，但他的支持度目前仍保持全國第三，僅次桑德斯與拜登。