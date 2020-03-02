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無法有效防病毒！美公衛署長疾呼：不要搶口罩了

世界日報 / 編譯樊蕙╱綜合1日電
全美公共衛生署長：停止搶購口罩 它不會替你防新冠病毒 若短缺恐引發更嚴重醫療威脅／美國現有檢測試劑可測試7.5萬人 將擴大檢測／CDC宣布加速檢測措施，將讓數以百計實驗室檢測新冠病毒 圖／美聯社
全美公共衛生署長：停止搶購口罩 它不會替你防新冠病毒 若短缺恐引發更嚴重醫療威脅／美國現有檢測試劑可測試7.5萬人 將擴大檢測／CDC宣布加速檢測措施，將讓數以百計實驗室檢測新冠病毒 圖／美聯社

聯邦衛生福利部部長阿查爾(Alex Azar)1日說，篩檢新型冠狀病毒的工作延宕數周後，美國終於有足夠的檢測試劑，可以篩檢7萬5000人，並將陸續追加；而疫情持續延燒，陷入恐慌的民眾紛紛搶購口罩來囤積備用；全美公共衛生署長亞當斯(Jerome Adams)推文呼籲民眾「不要再買口罩了！」

亞當斯推文寫道：「口罩無法有效預防大眾感染新冠病毒，但如果醫護人員沒有辦法戴口罩照顧病患，就會威脅到他們與整個社會！」

美N95庫存3千萬個 醫護需要2.7億個

阿查爾上周表示，美國N95口罩庫存有3000萬個，但醫護人員至少需要再2億7000萬個，才能準備因應更大規模的疫情。

聯邦疾病防治中心(CDC)也說：「CDC不建議健康民眾為了自我預防新冠肺炎等呼吸道疾病而配戴口罩；出現新冠肺炎症狀的人應該配戴口罩來幫助防止將這種疾病傳染給其他人」；CDC也建議「口罩對於醫護人員及近距離照顧別人的民眾來說也很重要。」

CDC也說，一般民眾應避免近距離接觸有症狀者，並避免觸摸眼、鼻、口；生病時請待在家裡；咳嗽或打噴嚏時用衛生紙遮住口鼻，隨後將之丟入垃圾桶；民眾也應該經常使用居家清潔噴霧或擦拭用具、清潔並消毒經常觸碰的物品與表面。

川普政府挨批向各州分送檢測試劑不足又緩慢，只有12個實驗室能診斷新冠病毒；阿查爾在哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目上說：「在接下來一到二周內，篩檢規模將比目前大幅增加。」

總指揮潘斯：將送出5萬組篩檢工具

近日被指派為防疫總指揮的副總統潘斯1日也上有線電視新聞網(CNN)「國情咨文」(State of the Union)節目說，聯邦衛生機構與「供應商」合作，近期將送出另外5萬組檢測工具。

阿查爾1日則上美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)節目說，已在包括舊金山等重要都會區推行類感冒症狀的篩檢，但他希望將這類篩檢推廣至全國各地；他也預期全美將出現更多社區感染案例，也無法確定疫情規模會有多大。

口罩 衛生紙 新冠肺炎

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