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南卡初選表現差 布塔朱吉退選

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合1日電
南卡州初選表現不佳 布塔朱吉退選／華倫誓言戰至全代會 法新社
南卡州初選表現不佳 布塔朱吉退選／華倫誓言戰至全代會 法新社

民主黨總統初選最年輕參選人、印第安納州南灣(South Bend)前市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)1日傍晚宣布退選，他從政治無名小卒躋身角逐白宮的活力參選人，雖然選戰未達終點但他已創造歷史性成就。

布塔朱吉是首位公開出櫃的總統參選人，這位中西部中型城市的市長在初選首戰愛阿華州擊潰眾敵拿下首勝，但在新罕布夏州輸給最年長參選人、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)，上月29日在南卡羅來納州的表現差強人意。

南卡州的選民結構為非裔多數，布塔朱吉參選之初就遭詬病無法贏得少數族裔的支持，儘管他努力拉攏非裔和拉丁裔選民，仍無法反映在種族多元的內華達和南卡選舉結果中。

競選期間，布塔朱吉對於南灣警察槍殺非裔男子，以及南灣警力缺乏多元性的回答招致批評。

他的競選經費來自民主黨富豪和華爾街投資人，成為黨內對手眾矢之的；桑德斯形容布塔朱吉為大企業的候選人，無法代表勞工利益。

布塔朱吉的小額捐款募資能力落後桑德斯和聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)，他為自己接受大金主捐款辯護，稱「不欣賞目前競選活動的財務體系」。

布塔朱吉4日在愛州初步結果出爐時說，這些成就教會他「相信美國所屬，讓他憶起身為印第安納青年，曾想著自己是否屬於這個世界；心知所向是否會讓他永遠覺得是個外人，他可能無法從軍、不被接受或被愛；但現在同一個人站在你們面前，軍人退伍的市長、婚姻愉快，且距離成為下任總統更進一步」。

另一方面，華倫競選團隊29日在備忘錄中表示，「選舉現實是，沒有一位參選人可能(在7月民主黨全國代表大會前)，邁向取得多數選舉人票之途」。

華倫迄今表現不佳，3日14州投票的超級星期二可能再輸更多，但華倫的競選經理在備忘錄中表示，團隊不會放棄，「預料華倫將在超級星期二的每一州獲得選舉人票」；「在邁向提名的路上，威斯康辛只是半場，全代會才是總決賽」。

桑德斯

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