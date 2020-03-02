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法國2市長中鏢 歐洲首傳政府官員確診新冠肺炎

彭博砸錢登廣告 仿總統發言自誇疫情領導力

世界日報 / 編譯林梅婕╱綜合1日電

民主黨總統參選人，前紐約市長、媒體大亨彭博(Michael Bloomberg)砸錢買下黃金周日電視廣告時段，播放一段三分鐘長的宣傳廣告，以新冠肺炎疫情談川普政府的領導能力，預估花費125萬至300萬元。

該廣告於1日晚間8時30分播出，廣告標題名稱為「領導危機」(Leadership in Crisis)；彭博站在貌似白宮橢圓形辦公室的背景中說道：「在這個緊要關頭的時刻，我們的總統應該向民眾保證，他所採取的每一個動作都是必要，而且能確保公共衛生和民生福祉不被破壞。」

廣告中彭博並沒有提及川普的名字，但不斷強調自己在2001年到2013年擔任紐約市長時期的公共衛生政績，包括颶風來襲、紐約市大停電、恐怖攻擊、西尼羅病毒(West Nile)、以及豬瘟疫情。

川普競選團隊對此回應：「總統對於新冠肺炎疫情的處理非常有效率，但彭博借此操作選舉非常可恥，更證明彭博並非一位認真的候選人，他是個笑話。」

針對彭博的廣告川普在推特(Twitter)上回應：「迷你彭博的顧問只知道賺錢，強迫推銷迷你彭博，別再付錢給他們了麥可，他們會讓你失望而且你的名聲將會敗壞！」

彭博在1日參加阿拉巴馬州的賽爾瑪(Selma)民權運動「血腥星期日」(Bloody Sunday)的遊行活動，但是在活動期間卻受到非裔人士的排擠。

當彭博在台上演說談到種族不平等，以及非裔民眾是民主黨的關鍵選民時，約有10多人起身背對彭博；參加遊行的民眾莉莎‧布朗(Lisa Brown)說：「彭博玷汙了這場活動。」

根據路透/易普索(Reuters/Ipsos)於2月19日至2月25日所做的民調顯示，彭博在非裔選民中有20%的支持度，位居民主黨參選人中第三，僅次於聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)和白登；從阿州非裔人士的反應和民調看來，彭博在「超級星期二」所面離的挑戰仍相當大。

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