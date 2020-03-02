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超級星期二前夕 白登猛批桑德斯「政見非常有爭議」

世界日報 / 記者顏伶如╱綜合報導

前副總統白登原本陷入低迷的選情，在南卡羅來納州初選鹹魚翻身。重振士氣的白登1日在國家廣播公司(NBC)「 面對新聞界」(Meet the Press)節目中，對於初選以來連連告捷的民主黨佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)展開猛攻，批評桑德斯端出的政見「非常有爭議」，並稱桑德斯若獲民主黨提名成為總統候選人，終究將會敗給川普總統。

白登在節目中說，美國民眾並不是等待著革命，而是期待看到結果，「他們想要看到往前邁進。」

被問到是否認為桑德斯可能會敗給川普，白登則說：「是的。」白登說，桑德斯對於許多議題的立場，就算在民主黨內，也都「非常有爭議」，例如預算可觀的「全民聯邦醫療保險」(Medicare for All)政見。

白登表示：「所有人都會用放大鏡檢視桑德斯的所有紀錄，如同過去五個月來大家對我的檢視一樣，我想，大家將會看到我們兩人立場是截然不同的。」

南卡羅來納州這個周末的初選結果，白登獲得壓倒性勝利，幾乎所有選區都大贏桑德斯約30%。在出口民調統計中，白登不管是男性選民、女性選民、白人選民、非白人選民、曾受大學教育選民、未受大學教育選民、自由派選民、溫和派選民、保守派選民，清一色都位居領先地位。

到目前為止，桑德斯掌握的黨代表票數仍然最多，暫居第二的白登以些微差距緊追在後。接下來即將登場的超級星期二，共有14個州外加美屬薩摩亞、海外民主黨員，都同步舉行初選。

白登在節目中指出，過去24小時之內，競選團隊獲得500萬元的網路募款，創下他個人選舉募款的最佳紀錄。

桑德斯競選陣營1日上午則宣布，今年2月總共募得4600萬元，其中有450萬元來自2月的最後一天。

白登表示，自己的募款結果較桑德斯略遜一籌，但南卡羅萊納州初選結果就是最佳實例，證明就算不是花最多錢參選，還是有可能脫穎而出。

桑德斯 民主黨 募款

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