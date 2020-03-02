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退休就破產？70歲以上美國人 過去20年債務暴增543%

世界日報 / 編譯林育正╱綜合報導

美國老年人進入70歲的「黃金時代」，原本應悠哉享受退休生活；但過去20年間，債務卻急速暴增543%。

紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of New York)報告指出，70歲以上美國人的債務從1999至2019年之間，增加了543%總計達到1兆1000億元。

60多歲的人士負擔房貸和車貸等，債務也增加471%高達2兆1400億；各個年齡層的債務都有增加的趨勢，但在高齡人口最為明顯。

研究顯示，美國社會安全網破裂，迫使高齡人口必須舉債度日勉強維持生活，在退休後面臨財務危機。而從2007至2016年，由75歲以上老人持家的家庭，償還債務的金額超過收入40%的比率也增加了23%。2003至2015年間，65歲以上高齡人士的學貸增幅達886%。

員工福利研究所也指出，高齡人士欠債的機率增加，直接提升退休後破產的機會。

當雇主將傳統健保換成高自付額的健康保險計畫；退休金改為401(k)退休儲蓄計畫，每個人都需更為自己的財務狀況負責。與此同時壽命變長，需要更多存款因應退休生活，而且更可能需要昂貴的長期照護。萬一失業，高齡者找工作的難度比年輕人還高；而且大部分人的薪資也比年輕人低。

綜合各重因素，最後聲請破產的高齡美國人爆增；七個破產的人之中，就有一人在65歲以上，在過去25年間增加五倍。現在每一天，就有1萬名戰後嬰兒潮人口來到退休年齡；因此就算老人在所有破產人士中比例不算太高，人數已相當驚人。

債務 破產

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