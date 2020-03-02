都是為兒孫…60歲以上美國人 學貸債務增長最快族群

消費者金融保護局公布的報告顯示，雖然大多數學貸借款人的年齡在18至39歲之間，但60歲以上長者卻是學貸債務增長最快的族群。

報告指出，共有280萬年逾60歲的人拖欠學貸，比2005年的70萬人增加了三倍。欠款也不斷增加，在2012年至2017年間，60歲及以上的人，學貸債務的平均金額從1萬2100元飆增至2萬3500元，幾乎多了一倍。

報告是使用2017年(最新可用)的數據編寫，報告中指出，在年逾60歲的借款人中，有73%是為送子女或孫兒上大學，而承擔債務或共同簽署助學貸款，只有27%是為自己或配偶的學業貸款。

美國中老年人協會(AARP)公共政策研究所的一份2019年報告發現，15年前，在全國的4552億學貸債務中，50歲及以上的借款人共欠470億元，但到了2018年，這個數字已增至2895億元，而學貸總數亦飆升至1兆5000億元。

承擔學貸債務有很大風險，如果無力償還，後果不堪設想。拖欠學貸的人，社會安全金可能被扣減高達15%，更不用說生活質量會嚴重下降。

55歲的密西根州密德蘭市居民金貝莉‧魏爾(Kimberly Weihl)正面對這種問題，她在2007年貸款供女兒上薩吉諾谷州立大學(Saginaw Valley State University)。她自己的6萬元學貸尚未付完，如今又欠下7萬7000元，她的女兒在進入該大學兩年後輟學，住在家裡和擔任餐廳女侍應，收入不夠支付每月500元的學貸付款。

任職護理工作的魏爾，無法預見自己能退休。她說：「我肯定這個問題解決之前我就會死，我晚上無法入睡，焦慮到胃打結。」