快訊

南韓新冠肺炎確診半數和新天地教會有關 教主下跪謝罪

陳時中認證！這些「地方」都很危險 避免前往

今年找工作？ 美國這10城市機會最多

世界日報 / 編譯林梅婕╱綜合報導

薪資網站「玻璃門」(Glassdoor)最新報告，針對國內各大城市的失業率、就業率成長、生活開銷及其他因素等進行分析發現，今年找工作的最佳去處都落在中等規模城市；第一名為北卡羅來納州首府洛麗(Raleigh)，光是今年1月在「玻璃門」網站上就有逾5萬2000個職缺。

「玻璃門」的資深經濟研究分析員亞曼達‧史坦賽爾(Amanda Stansell)說：「目前在洛麗最多職缺的產業分別為教育、醫療及科技業，該地有全美最大的研究區，不但教育界職缺多，也為當地企業提供大學畢業的人才。」

該報告指出科技大廠IBM、筆電品牌廠聯想(Lenovo)和電信業巨頭Verizon，在洛麗當地的發展都相當快速，同時也在這些中等大小的都會區增加許多工作機會。

史坦賽爾說：「在科技業的助益下，許多中等城市像匹茲堡和奧斯汀的工作機會都呈現正向的成長，而且比起紐約市和舊金山，這裡的房租和生活開銷更容易負擔。」

蘋果去年也宣布將斥資10億元在德州奧斯汀建立據點，將在2022年開幕並招募1萬5000名員工，據稱未來蘋果在匹茲堡和西雅圖等地也有開發計畫；此外亞馬遜也計畫在田納西州納許維爾市(Nashville)建立新據點，據稱將創造5000個工作機會。

史坦賽爾還推薦俄亥俄州的克里夫蘭市、辛辛那提市和哥倫布市，也是一般民眾較能負擔開銷的城市，而且都有數以千計的工作機會。

該調查顯示工作機會最佳的城市排名依序為：洛麗、匹茲堡、印地安納波里斯(Indianapolis)、曼菲斯(Memphis)、克里夫蘭市、聖路易、哈特福(Hartford)、伯明罕(Birmingham)、辛辛那提市、底特律。

舊金山 薪資

延伸閱讀

蝙蝠人的夢 打造台灣奧斯汀

蝙蝠生態觀光 打造「台灣奧斯汀」

抗疫大突破 新冠肺炎病毒首張超高解析圖出爐

新冠病毒棘蛋白3D原子圖首度公布 疫苗最快要1年半

相關新聞

退休就破產？70歲以上美國人 過去20年債務暴增543%

美國老年人進入70歲的「黃金時代」，原本應悠哉享受退休生活；但過去20年間，債務卻急速暴增543%

今年找工作？ 美國這10城市機會最多

據薪資網站「玻璃門」(Glassdoor)最新報告，針對國內各大城市的失業率、就業率成長、生活開銷及其他因素等進行分析發現，今年找工作的最佳去處都落在中等規模城市；第一名為北卡羅來納州首府洛麗(Raleigh)，光是今年1月在「玻璃門」網站上就有逾5萬2000個職缺

都是為兒孫…60歲以上美國人 學貸債務增長最快族群

消費者金融保護局公布的報告顯示，雖然大多數學貸借款人的年齡在18至39歲之間，但60歲以上長者卻是學貸債務增長最快的族群

美國副總統潘斯：新冠肺炎若大爆發 學校可關閉

被美國總統川普指派負責新冠肺炎應對措施的副總統潘斯1日說，美國感染人數一定會增加，但目前一般人感染風險仍低，且政府正「竭盡全力防堵病毒傳播」。

美民主黨總統初選／少數裔不挺 首位同志參選人退出

美國首位公開出櫃的總統參選人布塔朱吉雖在民主黨前幾州的初選名列前茅，但因南卡羅來納州初選遭遇慘敗，未能贏得非白人選民的喜愛，意味難以再擴大支持度，1日宣布退選。

華郵：新冠肺炎疫情充斥錯誤訊息 川普應變混亂

美國總統川普上周召開記者會，安撫民眾毋須因為新冠病毒的威脅而恐慌；上台的前幾分鐘，他已獲知關鍵訊息，加州出現無外國旅遊史的首例確診病患，這是病毒恐出現爆炸式傳播的訊號，但川普不提此一病例的可能影響，只說病毒在美國很快會被根除。

美最高法院開審快速驅逐案 裁決將影響數百萬無證客去留

斯里蘭卡泰米爾族男子杜拉西加(Vijayakumar Thuraissigiam)自墨西哥非法入境、尋求庇護遭拒案，2日在最高法院審理。由於此案的裁決結果，可望成為川普政府全面驅逐數百萬在美無證移民的依據，因而備受關注

恐怖電影「隱形人」 首周末 美票房第一

由艾美獎視后伊莉莎白‧摩斯(Elisabeth Moss)主演的恐怖電影「隱形人」(The Invisible Man)，本周末勇奪票房冠軍，並獲得好評。

美移民局代局長任命不合法 任內政策全廢止

華盛頓特區的聯邦地區法官1日做出裁決，認為川普政府任命古辛納利(Ken Cuccinelli)出任美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services,簡稱USCIS)代理局長的決定不合法，並廢止他在擔任代局長期間發布的政策和指令

美沃爾瑪開診所 搶食36兆元醫療大餅

喬治亞州卡洪市(Calhoun)的連鎖超市沃爾瑪(Walmart)提供便捷且收費透明的健康照護服務，包括30元的健檢、25元的洗牙，或每分鐘1元的心理諮商

華郵：川普政府的防疫應變一團亂

美國總統川普上周召開記者會，安撫民眾毋須因為新冠病毒的威脅而恐慌；上台的前幾分鐘，他已獲知關鍵訊息，加州出現無外國旅遊史...

美國疫情擴大 川普政府忙出招安定人心

武漢肺炎疫情持續在美國擴散，川普政府忙著安定人心，宣布將對入境旅客進行篩檢，並承諾加速口罩及檢測套組的生產工作

熱門新聞

梅根、哈利驚曝回英國 不讓女王看曾孫

沒人敢搭郵輪...日本有郵輪公司撐不下去 宣布破產重整

25公斤乾冰倒泳池 網紅生日派對玩過頭釀3死悲劇

土耳其不攔了 兩天3.6萬難民湧歐洲

糧食短缺被迫捕食幼子 驚見北極熊叼幼熊屍頭

飛行員恐失業 馬斯克：無人戰鬥機的時代將來臨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。