今年找工作？ 美國這10城市機會最多

據薪資網站「玻璃門」(Glassdoor)最新報告，針對國內各大城市的失業率、就業率成長、生活開銷及其他因素等進行分析發現，今年找工作的最佳去處都落在中等規模城市；第一名為北卡羅來納州首府洛麗(Raleigh)，光是今年1月在「玻璃門」網站上就有逾5萬2000個職缺。

「玻璃門」的資深經濟研究分析員亞曼達‧史坦賽爾(Amanda Stansell)說：「目前在洛麗最多職缺的產業分別為教育、醫療及科技業，該地有全美最大的研究區，不但教育界職缺多，也為當地企業提供大學畢業的人才。」

該報告指出科技大廠IBM、筆電品牌廠聯想(Lenovo)和電信業巨頭Verizon，在洛麗當地的發展都相當快速，同時也在這些中等大小的都會區增加許多工作機會。

史坦賽爾說：「在科技業的助益下，許多中等城市像匹茲堡和奧斯汀的工作機會都呈現正向的成長，而且比起紐約市和舊金山，這裡的房租和生活開銷更容易負擔。」

蘋果去年也宣布將斥資10億元在德州奧斯汀建立據點，將在2022年開幕並招募1萬5000名員工，據稱未來蘋果在匹茲堡和西雅圖等地也有開發計畫；此外亞馬遜也計畫在田納西州納許維爾市(Nashville)建立新據點，據稱將創造5000個工作機會。

史坦賽爾還推薦俄亥俄州的克里夫蘭市、辛辛那提市和哥倫布市，也是一般民眾較能負擔開銷的城市，而且都有數以千計的工作機會。

該調查顯示工作機會最佳的城市排名依序為：洛麗、匹茲堡、印地安納波里斯(Indianapolis)、曼菲斯(Memphis)、克里夫蘭市、聖路易、哈特福(Hartford)、伯明罕(Birmingham)、辛辛那提市、底特律。