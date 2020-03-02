華郵：新冠肺炎疫情充斥錯誤訊息 川普應變混亂

美國總統川普上周召開記者會，安撫民眾毋須因為新冠病毒的威脅而恐慌；上台的前幾分鐘，他已獲知關鍵訊息，加州出現無外國旅遊史的首例確診病患，這是病毒恐出現爆炸式傳播的訊號，但川普不提此一病例的可能影響，只說病毒在美國很快會被根除。

華盛頓郵報報導，川普在記者會上淡化處理加州病例，凸顯他領導的政府行事倉促草率，常想以誤導的方式來防疫和控制疫情爆發可能引起的政治影響。

華郵訪問20多位政府官員、前白宮幕僚、公衛專家以及國會議員，指白宮的防疫應變一團亂，充斥官僚內鬥和錯誤訊息。

川普結束出訪印度返美，在空軍一號上都未闔眼，大部分在收看有線電視的報導，與親信顧問討論全球各地重大新聞事件。他很不開心看到股市重挫，尤其關注美國疾病管制與預防中心（CDC）旗下國家免疫與呼吸道疾病中心主任梅森尼爾的警告，新冠病毒傳到美國不再是「會不會」而是「何時」的問題。

降落之前，川普已經對他的政府「危言聳聽」的反應感到不滿。

白宮幕僚長穆瓦尼透露，川普開記者會出現在攝影機前時，「已經一天半或兩天半沒睡覺」。而他提供的是有誤導性的樂觀說法──不管病毒傳播規模大或小，「我們有充分準備」。

在國會議員強烈質疑政府防疫準備不足時，川普任命副總統潘斯主導防疫事宜，不像前幾任政府設置「總指揮」。知情人士指出，川普怕從外面找人可能讓政府看起來很失敗，也擔心這位總指揮是否會效忠他。

至於原本負責綜理防疫的衛生部長艾薩，在川普公開宣布潘斯新角色之前沒多久，才發現自己實質上被降調了。

消息人士說，透過副總統辦公室溝通防疫工作的背後原因是白宮內部缺乏領導力、CDC的新冠病毒檢測存有缺陷、高階衛生官員傳達的訊息互相矛盾，以及川普不想美股跌。

另有一位官員補充表示，許多美國衛生及公共服務部人員擔心財務問題，而非出自公共衛生考量，影響了政府的應變對策。