恐怖電影「隱形人」 首周末 美票房第一
由艾美獎視后伊莉莎白‧摩斯(Elisabeth Moss)主演的恐怖電影「隱形人」(The Invisible Man)，本周末勇奪票房冠軍，並獲得好評。
環球影業(Universal Pictures)1日估計，該片在北美票房賺近2900萬元，高於業界先前預估上映首周近2000萬元的成績，另外也在47個海外市場進帳2020萬元。
環球影業2017年重拍「神鬼傳奇」(The Mummy)失利後，成功改變策略；「隱形人」改編自H.G.威爾斯的同名經典小說，重拍1933年的同名電影，由導演雷沃納爾(Leigh Whannell)編劇並執導，製作成本不到1000萬元，不算太高，仍換來好評，在影評網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes)得到90%的高評價。
電影市場顧問公司娛樂經銷研究(Franchise Entertainment Research)負責人葛羅斯(David A. Gross)說：「這是很強的上映首周表現，比Blumhouse製片公司拍攝續作的平均表現好很多」；他估計「隱形人」在美國可望輕鬆賺進8000萬元。
上映第三個周末的經典卡通動畫電影「音速小子」(Sonic: The Hedgehog)，本周取得1600萬元的票房成績，排名第二；老牌影星哈里遜福特(Harrison Ford)演出的「極地守護犬」(The Call of the Wild)上映第二個周末，票房成績達1320萬元，名列第三。
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