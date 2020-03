恐怖電影「隱形人」 首周末 美票房第一

由艾美獎視后伊莉莎白‧摩斯(Elisabeth Moss)主演的恐怖電影「隱形人」(The Invisible Man),本周末勇奪票房冠軍,並獲得好評。

環球影業(Universal Pictures)1日估計,該片在北美票房賺近2900萬元,高於業界先前預估上映首周近2000萬元的成績,另外也在47個海外市場進帳2020萬元。

環球影業2017年重拍「神鬼傳奇」(The Mummy)失利後,成功改變策略;「隱形人」改編自H.G.威爾斯的同名經典小說,重拍1933年的同名電影,由導演雷沃納爾(Leigh Whannell)編劇並執導,製作成本不到1000萬元,不算太高,仍換來好評,在影評網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes)得到90%的高評價。

電影市場顧問公司娛樂經銷研究(Franchise Entertainment Research)負責人葛羅斯(David A. Gross)說:「這是很強的上映首周表現,比Blumhouse製片公司拍攝續作的平均表現好很多」;他估計「隱形人」在美國可望輕鬆賺進8000萬元。

上映第三個周末的經典卡通動畫電影「音速小子」(Sonic: The Hedgehog),本周取得1600萬元的票房成績,排名第二;老牌影星哈里遜福特(Harrison Ford)演出的「極地守護犬」(The Call of the Wild)上映第二個周末,票房成績達1320萬元,名列第三。