快訊

3月5日起實施口罩新制！成人每7天可買3片、兒童7天5片

新冠肺炎院內感染再增1人 案34六旬婦的女兒確診

恐怖電影「隱形人」 首周末 美票房第一

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合1日電

由艾美獎視后伊莉莎白‧摩斯(Elisabeth Moss)主演的恐怖電影「隱形人」(The Invisible Man)，本周末勇奪票房冠軍，並獲得好評。

環球影業(Universal Pictures)1日估計，該片在北美票房賺近2900萬元，高於業界先前預估上映首周近2000萬元的成績，另外也在47個海外市場進帳2020萬元。

環球影業2017年重拍「神鬼傳奇」(The Mummy)失利後，成功改變策略；「隱形人」改編自H.G.威爾斯的同名經典小說，重拍1933年的同名電影，由導演雷沃納爾(Leigh Whannell)編劇並執導，製作成本不到1000萬元，不算太高，仍換來好評，在影評網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes)得到90%的高評價。

電影市場顧問公司娛樂經銷研究(Franchise Entertainment Research)負責人葛羅斯(David A. Gross)說：「這是很強的上映首周表現，比Blumhouse製片公司拍攝續作的平均表現好很多」；他估計「隱形人」在美國可望輕鬆賺進8000萬元。

上映第三個周末的經典卡通動畫電影「音速小子」(Sonic: The Hedgehog)，本周取得1600萬元的票房成績，排名第二；老牌影星哈里遜福特(Harrison Ford)演出的「極地守護犬」(The Call of the Wild)上映第二個周末，票房成績達1320萬元，名列第三。

電影 卡通 動畫

延伸閱讀

秀泰、威秀戲院票房跌3成 密閉空間如何找生機？

男星獻出男男初吻靠喝酒 自爆被導演騙去和陌生人約會

獨／受疫情影響禾浩辰新片延拍 為「求生」爆聲音啞掉

Lady Gaga新MV改用iPhone拍 用這些技巧達成電影級畫面

相關新聞

同志參選人布塔朱吉退出美民主黨初選 溫和派有望整合

紐約時報引述消息人士1日的說法報導，美國首位公開出櫃的男同志總統候選人布塔朱吉雖在民主黨前幾州的初選名列前茅，但因南卡羅...

美最高法院開審快速驅逐案 裁決將影響數百萬無證客去留

斯里蘭卡泰米爾族男子杜拉西加(Vijayakumar Thuraissigiam)自墨西哥非法入境、尋求庇護遭拒案，2日在最高法院審理。由於此案的裁決結果，可望成為川普政府全面驅逐數百萬在美無證移民的依據，因而備受關注

恐怖電影「隱形人」 首周末 美票房第一

由艾美獎視后伊莉莎白‧摩斯(Elisabeth Moss)主演的恐怖電影「隱形人」(The Invisible Man)，本周末勇奪票房冠軍，並獲得好評。

美移民局代局長任命不合法 任內政策全廢止

華盛頓特區的聯邦地區法官1日做出裁決，認為川普政府任命古辛納利(Ken Cuccinelli)出任美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services,簡稱USCIS)代理局長的決定不合法，並廢止他在擔任代局長期間發布的政策和指令

美沃爾瑪開診所 搶食36兆元醫療大餅

喬治亞州卡洪市(Calhoun)的連鎖超市沃爾瑪(Walmart)提供便捷且收費透明的健康照護服務，包括30元的健檢、25元的洗牙，或每分鐘1元的心理諮商

華郵：川普政府的防疫應變一團亂

美國總統川普上周召開記者會，安撫民眾毋須因為新冠病毒的威脅而恐慌；上台的前幾分鐘，他已獲知關鍵訊息，加州出現無外國旅遊史...

美國疫情擴大 川普政府忙出招安定人心

武漢肺炎疫情持續在美國擴散，川普政府忙著安定人心，宣布將對入境旅客進行篩檢，並承諾加速口罩及檢測套組的生產工作

紐約州禁塑令實施！華人超市消耗存貨 允民眾多拿塑膠袋

紐約州禁塑令1日正式生效，曼哈頓華埠許多商家仍在為顧客免費提供塑膠袋，並把大量袋子掛於收銀台前，讓民眾在付款後索要；不少民眾表示，華人留存購物袋已是傳統，況且盛放蔬菜瓜果的連卷塑膠袋等不在禁令範圍，購物小推車和環保袋作用無異。

南卡初選奪首勝 拜登保住希望

美國前副總統拜登二月廿九日在南卡羅來納州的民主黨初選獲勝，保住繼續奮戰的希望。拜登得票率百分之四十八點四，排第二的桑德斯百分之十九點九。第三名億萬富豪史泰爾在選後宣布退出初選。

民主黨初選 拜登聲勢增

美國前副總統、民主黨總統參選人拜登29日贏得南卡羅來納州的民主黨初選，聲勢獲得「即時雨」的關鍵提振，如今他希望能挾帶著這股黑人選民支持的氣勢，在本周的「超級星期二」阻斷對手桑德斯的氣焰。

好萊塢不再定於一尊 民主黨參選人不募款改造勢

從湯姆漢克斯到史嘉蕾喬韓森，許多好萊塢A咖明星心心念念的都是看到美國總統川普連任失敗，但對於要捐款支持哪位民主黨參選人，...

女球員控美足聯性別歧視 求償6600萬

美國女子足球國家隊的成員日前在洛杉磯聯邦法院提起訟訴，控告美國足球聯盟(USSF)性別歧視，尋求超過6600萬元的賠償。

熱門新聞

梅根、哈利驚曝回英國 不讓女王看曾孫

25公斤乾冰倒泳池 網紅生日派對玩過頭釀3死悲劇

沒人敢搭郵輪...日本有郵輪公司撐不下去 宣布破產重整

土耳其不攔了 兩天3.6萬難民湧歐洲

日本女大生用「橡皮筋」製作服裝 成品曝光網友全跪

飛行員恐失業 馬斯克：無人戰鬥機的時代將來臨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。