快訊

3月5日起實施口罩新制！成人每7天可買3片、兒童7天5片

新冠肺炎院內感染再增1人 案34六旬婦的女兒確診

美最高法院開審快速驅逐案 裁決將影響數百萬無證客去留

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
最高法院審理快速遣返個案，將影響數百萬在美無證移民。美聯社
最高法院審理快速遣返個案，將影響數百萬在美無證移民。美聯社

斯里蘭卡泰米爾族男子杜拉西加(Vijayakumar Thuraissigiam)自墨西哥非法入境、尋求庇護遭拒案，2日在最高法院審理。由於此案的裁決結果，可望成為川普政府全面驅逐數百萬在美無證移民的依據，因而備受關注。

46歲的杜拉西加是在2017年2月17日橫越美墨邊境後被捕。他以在斯里蘭卡從事政治活動被判入獄遭受酷刑為由，請求美國庇護，卻未能通過初審，還被判定無須經過聯邦法院法官審理，即可「快速驅逐出境」。

美國公民自聯盟(ACLU)後來代表杜拉西加提訴，主張若未經聯邦法院審查，不得遣返非法移民。加州聯邦第九巡迴上訴法院去年7月裁定，杜拉西加有權在聯邦法官面前申辯。為此，司法部進一步向最高法院提出上訴。司法部在最高法院文件中論辯指出，依據高等法院裁定，申請進入美國的移民，沒有憲法權利。

康乃爾大學法學院移民專家史蒂芬·耶魯-洛爾(Stephen Yale-Loehr)表示，「最高法院一個多世紀以來都裁定，在美國境內的任何人，即便是非法者，都有權獲得正當程序。如今政府的論述成功的話，將違背憲法基本原則，並在理論上剝奪數百萬無證件移民的正當程序權利。」

舊金山聯邦上訴法院當初裁定杜拉西加有權在法官面前申辯，是根據最高法院2008年判案，裁定古巴關達納摩灣(Guantanamo Bay)美國海軍基地被拘留者，依憲法有權接受聯邦法院複審而做出。

自2004年以來，美國政府移民官員即以迅速驅逐無證移民為目標，尤其是距美國邊境100哩內和入境後14天內被捕的移民。川普政府則擴大權力範圍，力圖將那些在美國任何地方被捕、已在美國達兩年的無證移民，迅速驅逐出境。此政策已遭一名聯邦法官擱置，但政府也提出上訴，此上訴案另將由華盛頓聯邦上訴法院審理。

杜拉西加目前居住在紐約地區。為他辯護的ACLU律師格倫特(Lee Gelernt)表示，如果杜拉西加的案子在最高法院敗訴，「將是美國歷史上首度發生被剝奪自由的個人，不論是公民或非公民，沒有機會獲得聯邦法院審查。」

移民 司法 斯里蘭卡

延伸閱讀

台灣芭樂外銷美國 傳出部分品質不穩定

土耳其不攔了 兩天3.6萬難民湧歐洲

土耳其「放行」 希臘全力阻止難民入歐

韓人搶赴陸避疫致機票瘋漲？陸移民管理局拿數字回應了

相關新聞

同志參選人布塔朱吉退出美民主黨初選 溫和派有望整合

紐約時報引述消息人士1日的說法報導，美國首位公開出櫃的男同志總統候選人布塔朱吉雖在民主黨前幾州的初選名列前茅，但因南卡羅...

美最高法院開審快速驅逐案 裁決將影響數百萬無證客去留

斯里蘭卡泰米爾族男子杜拉西加(Vijayakumar Thuraissigiam)自墨西哥非法入境、尋求庇護遭拒案，2日在最高法院審理。由於此案的裁決結果，可望成為川普政府全面驅逐數百萬在美無證移民的依據，因而備受關注

恐怖電影「隱形人」 首周末 美票房第一

由艾美獎視后伊莉莎白‧摩斯(Elisabeth Moss)主演的恐怖電影「隱形人」(The Invisible Man)，本周末勇奪票房冠軍，並獲得好評。

美移民局代局長任命不合法 任內政策全廢止

華盛頓特區的聯邦地區法官1日做出裁決，認為川普政府任命古辛納利(Ken Cuccinelli)出任美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services,簡稱USCIS)代理局長的決定不合法，並廢止他在擔任代局長期間發布的政策和指令

美沃爾瑪開診所 搶食36兆元醫療大餅

喬治亞州卡洪市(Calhoun)的連鎖超市沃爾瑪(Walmart)提供便捷且收費透明的健康照護服務，包括30元的健檢、25元的洗牙，或每分鐘1元的心理諮商

華郵：川普政府的防疫應變一團亂

美國總統川普上周召開記者會，安撫民眾毋須因為新冠病毒的威脅而恐慌；上台的前幾分鐘，他已獲知關鍵訊息，加州出現無外國旅遊史...

美國疫情擴大 川普政府忙出招安定人心

武漢肺炎疫情持續在美國擴散，川普政府忙著安定人心，宣布將對入境旅客進行篩檢，並承諾加速口罩及檢測套組的生產工作

紐約州禁塑令實施！華人超市消耗存貨 允民眾多拿塑膠袋

紐約州禁塑令1日正式生效，曼哈頓華埠許多商家仍在為顧客免費提供塑膠袋，並把大量袋子掛於收銀台前，讓民眾在付款後索要；不少民眾表示，華人留存購物袋已是傳統，況且盛放蔬菜瓜果的連卷塑膠袋等不在禁令範圍，購物小推車和環保袋作用無異。

南卡初選奪首勝 拜登保住希望

美國前副總統拜登二月廿九日在南卡羅來納州的民主黨初選獲勝，保住繼續奮戰的希望。拜登得票率百分之四十八點四，排第二的桑德斯百分之十九點九。第三名億萬富豪史泰爾在選後宣布退出初選。

民主黨初選 拜登聲勢增

美國前副總統、民主黨總統參選人拜登29日贏得南卡羅來納州的民主黨初選，聲勢獲得「即時雨」的關鍵提振，如今他希望能挾帶著這股黑人選民支持的氣勢，在本周的「超級星期二」阻斷對手桑德斯的氣焰。

好萊塢不再定於一尊 民主黨參選人不募款改造勢

從湯姆漢克斯到史嘉蕾喬韓森，許多好萊塢A咖明星心心念念的都是看到美國總統川普連任失敗，但對於要捐款支持哪位民主黨參選人，...

女球員控美足聯性別歧視 求償6600萬

美國女子足球國家隊的成員日前在洛杉磯聯邦法院提起訟訴，控告美國足球聯盟(USSF)性別歧視，尋求超過6600萬元的賠償。

熱門新聞

梅根、哈利驚曝回英國 不讓女王看曾孫

25公斤乾冰倒泳池 網紅生日派對玩過頭釀3死悲劇

沒人敢搭郵輪...日本有郵輪公司撐不下去 宣布破產重整

土耳其不攔了 兩天3.6萬難民湧歐洲

日本女大生用「橡皮筋」製作服裝 成品曝光網友全跪

飛行員恐失業 馬斯克：無人戰鬥機的時代將來臨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。