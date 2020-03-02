美最高法院開審快速驅逐案 裁決將影響數百萬無證客去留

斯里蘭卡泰米爾族男子杜拉西加(Vijayakumar Thuraissigiam)自墨西哥非法入境、尋求庇護遭拒案，2日在最高法院審理。由於此案的裁決結果，可望成為川普政府全面驅逐數百萬在美無證移民的依據，因而備受關注。

46歲的杜拉西加是在2017年2月17日橫越美墨邊境後被捕。他以在斯里蘭卡從事政治活動被判入獄遭受酷刑為由，請求美國庇護，卻未能通過初審，還被判定無須經過聯邦法院法官審理，即可「快速驅逐出境」。

美國公民自聯盟(ACLU)後來代表杜拉西加提訴，主張若未經聯邦法院審查，不得遣返非法移民。加州聯邦第九巡迴上訴法院去年7月裁定，杜拉西加有權在聯邦法官面前申辯。為此，司法部進一步向最高法院提出上訴。司法部在最高法院文件中論辯指出，依據高等法院裁定，申請進入美國的移民，沒有憲法權利。

康乃爾大學法學院移民專家史蒂芬·耶魯-洛爾(Stephen Yale-Loehr)表示，「最高法院一個多世紀以來都裁定，在美國境內的任何人，即便是非法者，都有權獲得正當程序。如今政府的論述成功的話，將違背憲法基本原則，並在理論上剝奪數百萬無證件移民的正當程序權利。」

舊金山聯邦上訴法院當初裁定杜拉西加有權在法官面前申辯，是根據最高法院2008年判案，裁定古巴關達納摩灣(Guantanamo Bay)美國海軍基地被拘留者，依憲法有權接受聯邦法院複審而做出。

自2004年以來，美國政府移民官員即以迅速驅逐無證移民為目標，尤其是距美國邊境100哩內和入境後14天內被捕的移民。川普政府則擴大權力範圍，力圖將那些在美國任何地方被捕、已在美國達兩年的無證移民，迅速驅逐出境。此政策已遭一名聯邦法官擱置，但政府也提出上訴，此上訴案另將由華盛頓聯邦上訴法院審理。

杜拉西加目前居住在紐約地區。為他辯護的ACLU律師格倫特(Lee Gelernt)表示，如果杜拉西加的案子在最高法院敗訴，「將是美國歷史上首度發生被剝奪自由的個人，不論是公民或非公民，沒有機會獲得聯邦法院審查。」