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美沃爾瑪開診所 搶食36兆元醫療大餅

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合1日電
沃爾瑪。圖／美聯社
沃爾瑪。圖／美聯社

喬治亞州卡洪市(Calhoun)的連鎖超市沃爾瑪(Walmart)提供便捷且收費透明的健康照護服務，包括30元的健檢、25元的洗牙，或每分鐘1元的心理諮商。

卡洪沃爾瑪的健康中心等待室裡，人們舒適的坐著等待叫號，明亮的數位看板清楚列出各項收費，大多數人透過網路預約前來，但該中心也收直接造訪者。

沃爾瑪健康中心在占地6500平方呎的沃爾瑪內提供12個診間，病患看完病後，可到店內的藥局領藥，等待領藥時還能順手購買醫師推薦的商品或蔬菜，社區教室還提供免費的倫巴課程。

沃爾瑪健康中心希望搶食全國36兆元的醫療大餅，沃爾瑪在全美共有4756間分店，每周顧客流量達1億5000萬人次。

沃爾瑪尚未宣布計畫開設多少間診所，但開設健康中心已成為沃爾瑪的一大拓展計畫。

此舉瞄準沃爾瑪的勁敵，如藥妝連鎖企業CVS Health Corp已推出自己的「保健中心」(HealthHub)，開拓對抗沃爾瑪和亞馬遜(Amazon)的新戰線。

沃爾瑪執行長麥克米倫(Doug McMillon)去年告訴投資人：「我們有機會協助國家，打造更強的企業。」

說服美國信賴大型折扣店提供的健康照護並不容易，尤其是這些商店仍販售不健康的香菸，且長期挨批未替員工投保。

就連麥克米倫的牙醫父親也坦言，「無法想像在沃爾瑪從事牙醫工作」。

他並非唯一，牙醫師笛‧亞提斯(Dee Artis)在線上看到沃爾瑪健康中心的職缺時，「以為是詐騙」，而她已經在達拉斯的沃爾瑪健康中心擔任診所行政助理，這間分店自9月開店以來就很忙碌，吸引大批沒有健保的病患，不遠千里而來。

亞提斯說：「我知道這會很大，嘿，這可是沃爾瑪，但我不知道究竟怎麼回事。」

這間店的負責人斯洛凡斯基(Sean Slovenski)是沃爾瑪美國健康與福祉主席，他2018年從電子和保險業轉行，負責監督創新，營運價值360億元的分店；沃爾瑪的3000家遠景中心，每年開出4億張以上的處方箋。

沃爾瑪 牙醫 醫師

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