美移民局代局長任命不合法 任內政策全廢止

華盛頓特區的聯邦地區法官1日做出裁決，認為川普政府任命古辛納利(Ken Cuccinelli)出任美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services,簡稱USCIS)代理局長的決定不合法，並廢止他在擔任代局長期間發布的政策和指令。

聯邦地區法官莫斯(Randolph Moss)在55頁的裁決中援引1998年「聯邦空缺改革法」的規定，寫道「古辛納利的任命程序不合法」。

USCIS時任局長希斯納(Lee Cissna)2019年6月辭職後，副局長庫曼斯(Mark Koumans)根據繼位程序的規定出任代理局長。但莫斯在裁決中說：庫曼斯的任職是短命的。

庫曼斯擔任代局長僅九天，時任國土安全部代理部長麥卡利南(Kevin McAleenan)就為51歲的古辛納利專門設立了一個全新的職務：USCIS主要副局長，結果改變了USCIS的繼位順序，使古辛納利可越過庫曼斯而出任代理局長。

莫斯法官裁道：「根據憲法第二條關於官員任命的規定，總統必須徵求參院的意見並獲參院同意，才能任命聯邦政府的主要官員。」

古辛納利是川普總統強硬移民政策的堅定支持者，目前尚不清楚聯邦地區法官的這一裁決，會不會撼動古辛納利的代局長地位，USCIS和國土安全部都沒對裁決表達立場。

莫斯法官還裁決，古辛納利擔任代局長期間發布的一系列政策與指令無效，包括減少庇護申請人與律師諮詢的時間，以及禁止移民延長為重要面試做準備的時間。