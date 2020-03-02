同志參選人布塔朱吉退出美民主黨初選 溫和派有望整合
紐約時報引述消息人士1日的說法報導，美國首位公開出櫃的男同志總統候選人布塔朱吉雖在民主黨前幾州的初選名列前茅，但因南卡羅來納州初選遭遇慘敗，未能贏得非白人選民的喜愛，意味難以再擴大支持度，已經決定退選。
布塔朱吉取消了周日晚間在達拉斯造勢和周一早上在奧斯丁募款的計畫，將返回南灣發表演說。38歲的布塔朱吉曾是南灣市長。
他說：「我們正改變旅行計畫，前往南灣而非德州。 我們將在那裡發布有關選戰未來走向的消息，期待與支持者以及全國分享我們要往何處去。」
一位幕僚人員說，布塔朱吉將宣布中止競選活動，「他不想繼續」撐到超級星期二或之後。
目前尚不清楚布塔朱吉是否會為另一位候選人背書。拜登的競選幹部說，布塔朱吉已經和拜登交換語音訊息。如果布塔朱吉支持拜登，溫和派有望在「超級星期二」之前整合，與激進派的桑德斯對抗。
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