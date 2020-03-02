紐約州禁塑令實施！華人超市消耗存貨 允民眾多拿塑膠袋

紐約州環保廳將允許超市等業者用完現有塑膠購物袋存貨。（記者洪群超/攝影）

紐約州禁塑令1日正式生效，曼哈頓華埠許多商家仍在為顧客免費提供塑膠袋，並把大量袋子掛於收銀台前，讓民眾在付款後索要；不少民眾表示，華人留存購物袋已是傳統，況且盛放蔬菜瓜果的連卷塑膠袋等不在禁令範圍，購物小推車和環保袋作用無異。

喜士打街(Hester St.)香港超市經理表示，店內塑膠袋仍有庫存，從一個禮拜前就已經開始整理，並加大了在收銀台的擺放量，「有的顧客會在結帳後多要求一至兩個購物袋，我們也會根據實際情況盡量滿足顧客的需求。」

勿街(Mott St.)愛新鮮超市的負責人則表示，「好在政府允許我們先消耗掉庫存，在過渡期內還不會罰款，讓顧客和商家都有喘口氣的適應機會」；他也說，相比禁塑令影響最大的大型超市和連鎖便利店，外賣、網購等對塑膠袋的消耗量也不容小覷。

與外婆前來購物的華女陳巧潔表示，塑膠袋比紙袋更結實、防水且便宜；自己出生在美國，曾隨父母回到過大陸探親，知道早在十年前中國就出台了「限塑令」，況且像外婆一樣的長者通常會拉著購物推車買菜，盛放蔬菜瓜果的連卷塑膠袋等不在禁令範圍，放在推車中也和從前無異，相信影響不會大。