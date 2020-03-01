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女球員控美足聯性別歧視 求償6600萬

世界日報 / 編譯馬永慶／綜合29日電

美國女子足球國家隊的成員日前在洛杉磯聯邦法院提起訟訴，控告美國足球聯盟(USSF)性別歧視，尋求超過6600萬元的賠償。

她們呈交的訴狀包括美國男子隊和女子隊各自進行的集體談判協議，這些協議先前從未公開。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，女子國家隊的球員去年3月控告USSF把性別歧視制度化，包括男女球隊之間的不平等報酬。

USSF在聲明中說：「女子國家隊球員的報酬不同，是因她們特別要求訂出與男子國家隊完全不同的合約，並據此進行磋商。雖然過去曾提供相同的支薪比賽協議，但被拒絕。」

USSF說：「她們側重於合同提供男子國家隊所沒有的額外福利，包括保證年薪、醫療和牙齒保險、育兒補助，帶薪的懷孕和育兒假，遣散費，受傷期間持續支薪等。」

原告發言人莫莉‧李文森反駁USSF的聲明。

李文森在一份聲明中說：「在最近的集體談判磋商中，USSF一再表示，不管薪酬的結構怎樣，同等報酬不是一個選項。在每場友誼賽或競技賽中，女球員的薪水都比男球員低，這正好說明了性別歧視，球員當然拒絕。」

美國女子足球隊去年夏天在法國贏得世界杯時，球迷在人群中高喊「同工同酬」；而這起訴訟也引起全世界的注意。

性別歧視 足球 洛杉磯

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