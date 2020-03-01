「留在墨西哥」政策裁決反覆 邊界大亂

舊金山聯邦第九巡迴上訴法院三名法官小組，2月28日以兩票對一票禁止川普政府施行向美國申請庇護的移民，必須留在墨西哥等待美國法庭處理的政策幾個小時後，卻罕見地一致通過暫停這項命令，使美墨邊界亂成一團。

法官小組通知政府最慢必須在3月2日提出書面辯詞，讓原告能在3日提出抗辯。

司法部律師說，至少2萬5000名受到這項政策影響的申請庇護者，正在墨西哥等待，而上訴法院恢復禁止施行「留在墨西哥」政策的禁制令，對美國民眾和政府造成無法補救的重大傷害，影響邊界安全、公共安全、公共衛生和外交關係。

他們說，禁制令一恢復，移民律師立即要求讓尋求庇護者進入美國，有個律師更堅持讓1000人從一個邊界關卡入境。

事實上整個美墨邊界亂成一團；「留在墨西哥」政策暫禁施行的消息，如野火燎原迅速傳遍美墨邊界的移民收容所和簡陋營區。在墨西哥等待的成千上萬申請庇護者立刻湧到邊界關卡，希望海關與邊境保護局 (CBP)探員讓他們進入美國，卻發現邊界橋梁關閉，全副武裝的鎮暴警察在一旁巡邏。

數小時後他們的希望徹底破滅。上訴法庭應川普政府要求，在28日晚上7時左右同意緊急暫停施行禁制令，在雙方進行法庭論戰期間維持原有政策。這場官司似乎會一直打到聯邦最高法院。

自美國去年1月開始施行「留在墨西哥」政策以來，有6萬多人被送回墨西哥邊界城市等待美國處理他們的庇護申請。

CBP主管28日向法庭提出文件說，停止這項政策，將使邊界設施和人員突然面對極大量必須處理的申請入境者，對他們造成極大的壓力。

美國駐墨西哥大使也向法庭提出文件說，「留在墨西哥」政策對遏止無法控制的第三國移民從墨西哥湧向美國非常重要，停止這種政策會鼓勵這種浪潮，抹煞過去一年的進展，並使邊界立刻陷入混亂。