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全美最佳雜貨店 喬氏超市創辦人病逝 享壽89歲

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合29日電
庫勒姆在巴沙迪納創辦了Trader Joe`s，將便利店轉型為雜貨店。圖／世界日報提供
庫勒姆在巴沙迪納創辦了Trader Joe`s，將便利店轉型為雜貨店。圖／世界日報提供

全美知名的喬氏超市(Trader Joe`s)創辦人庫勒姆(Joe Coulombe)28日在加州巴沙迪納(Pasadena)寓所病逝，終年89歲；其子在聲明表示，父親因長期患病而逝世。

庫勒姆1930年6月3日出生，在加州聖地牙哥附近一座農場長大，在空軍服役一年後獲得經濟學士學位，1954年獲得史丹福大學的企管碩士學位。

庫勒姆創辦Trader Joe`s純是誤打誤撞；他於1958年到Rexall Drugs工作，原是負責創建類似7-11的連鎖便利店，為了更了解這個行業，他甚至在雜貨店無薪工作。

Rexall最初將便利連鎖店命名為Pronto Markets，但最後決定關店，庫勒姆索性買下來親自經營。

1967年，庫勒姆決定建立一個截然不同的連鎖店。他在巴沙迪納創辦了Trader Joe`s，將便利店轉型為雜貨店。

Trader Joe`s最初被視為古怪獨特，例如員工穿「夏威夷襯衫」，其他方面也是獨一無二，並以其精選低價優質食品而聞名，甚至在出售前先讓員工及顧客品嘗。

1979年庫勒姆將Trader Joe`s賣給德國雜貨零售商Aldi Nord，但仍負責營運，九年後才正式退休；從那以後，這家連鎖店從加州19家分店，發展到全國42個州及華盛頓特區共500多家分店。

即使規模不斷擴大，Trader Joe`s仍植根環保，使其成為全國最受歡迎的雜貨店之一。2019年4月，「消費者報導」雜誌根據客戶滿意度，將Trader Joe`s評為最佳超市。

退休後庫勒姆曾在洛杉磯一家電台主持了一個美食與美酒的節目，介紹葡萄酒及美食小知識；他遺下1952年結婚的妻子，三個孩子與妻子、六個孫子。

Trader Joes 創辦人病逝，圖為1985年的檔案照。圖／世界日報提供
Trader Joes 創辦人病逝，圖為1985年的檔案照。圖／世界日報提供

洛杉磯

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