快訊

「林口」爆院內感染？長庚大學、長庚科大暫停醫院實習

泰國通報新冠肺炎死亡首例 35歲零售業員工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機率億分之1 新澤西這對小姊妹與接生醫師都在閏日生

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
一家兩小孩與接生大夫，共度四年一次的閏日生日。圖／世界日報提供
一家兩小孩與接生大夫，共度四年一次的閏日生日。圖／世界日報提供

新澤西州的戴維森家庭（Davidsons）四年一度的閏日特別忙，因為全家八個孩子有兩個在2月29日過生日；她們不是雙胞胎，克洛伊（Chloe）2012年閏日出生，喬爾（Joelle）2016年閏日出生，更瘋狂的巧合是，幫她們接生的婦產科大夫、48歲的格羅斯曼（Eric Grossman）也是閏日出生。

克洛伊和喬爾的母親潔米（Jamie Davidson）27日特別帶著女兒到醫院與格羅斯曼醫師團聚，一起「暖壽」慶生，格羅斯曼並親手製作生日卡、買了禮物送給這對小姊妹，並分享蛋糕。

格羅斯曼說：「這是個特別的日子，我喜歡在生日這天工作，感覺好像是把寶寶接生到一個小型俱樂部一樣。」

想要加入這個「閏日生日俱樂部」，在統計學上的機率是1461分之一。

那麼，一家人有兩個以上的孩子在閏日出生的機率有多高？賓州大學數學教授皮曼特爾（Robin Pemantle）表示，假設只有兩個孩子的家庭、孩子是自然產，同在閏日出生的概率約210萬分之一；戴維森家有八個孩子，兩個小孩同在閏日出生的機率因此增加，生出兩個閏日寶寶的機率是13萬分之一。

至於八個小孩裡有兩個小孩閏日出生、外加醫師也是閏日出生的機率，低於1億分之一。

不過，要說破的是，克洛伊和喬爾都在閏日出生，並非純然巧合。當年，克洛伊過了2月25日預產期，醫師讓潔米選個日子催生，她選了2月29日。喬爾原訂3月出生，但因潔米出現高血壓問題，必須在第37周生產，2月29日剛好在選項之列。

潔米的第四個兒子、12歲的卡勒布（Caleb），生日也差點落在閏日，結果他遲至3月4日向人間報到。不然，戴維森一家將與「最多手足都在閏日出生」的「金氏世界紀錄」家庭打成平手。保持紀錄的是挪威亨利克森（Henriksen）家族，他們家三個孩子分別在1960年、1964年和1968年2月29日出生。

八歲的克洛伊說，她愛她的生日，但老是聽人說她「只有兩歲」；不過，今年她邀請全班同學參加她的生日聚會，還是用上了「可怕的兩歲」這個主題。沒有閏日的年份，她有時在2月28日、有時在3月1日慶生。

格羅斯曼則說，他永遠不會對自己的生日笑話感到厭倦；他年輕時，生日一辦就是兩整天。48歲的他，歡迎別人說他只有12歲。

醫師 接生 挪威

延伸閱讀

229壽星不要哭！ 這天的壽星慶生要等146年

她怕新冠肺炎取消日本旅遊慶生 嘆生日過不成還賠錢

法拍莫名破盤拖累 天母豪宅跌出百萬俱樂部

菲律賓終止軍隊訪問協定 美司令：有損反恐努力

相關新聞

紐時：為何這波美股大跌即使降息也可能無法止災？

美股上周經歷了2008年以來最劇烈的跌幅，道瓊指數下挫12%，從美國總統川普到許多研究人員都期待聯準會迅速降息因應，但紐...

全美最佳雜貨店 喬氏超市創辦人病逝 享壽89歲

全美知名的喬氏超市(Trader Joe`s)創辦人庫勒姆(Joe Coulombe)28日在加州巴沙迪納(Pasadena)寓所病逝，終年89歲；其子在聲明表示，父親因長期患病而逝世。

機率億分之1 新澤西這對小姊妹與接生醫師都在閏日生

新澤西州的戴維森家庭(Davidsons)四年一度的閏日特別忙，因為全家八個孩子有兩個在2月29日過生日；她們不是雙胞胎，克洛伊(Chloe)2012年閏日出生，喬爾(Joelle)2016年閏日出生，更瘋狂的巧合是，幫她們接生的婦產科大夫、48歲的格羅斯曼(Eric Grossman)也是閏日出生。

女球員控美足聯性別歧視 求償6600萬

美國女子足球國家隊的成員日前在洛杉磯聯邦法院提起訟訴，控告美國足球聯盟(USSF)性別歧視，尋求超過6600萬元的賠償。

「留在墨西哥」政策裁決反覆 邊界大亂

舊金山聯邦第九巡迴上訴法院三名法官小組，2月28日以兩票對一票禁止川普政府施行向美國申請庇護的移民，必須留在墨西哥等待美國法庭處理的政策幾個小時後，卻罕見地一致通過暫停這項命令，使美墨邊界亂成一團。

拜登南卡州大勝桑德斯 決戰超級星期二

美國前副總統拜登29日在南卡羅來納州的民主黨初選獲勝，而且贏得令人服氣，在開出65%選票後，拜登得票率約為50%，大幅領先排第二的桑德斯的18.9%。第三名億萬富豪史泰爾在選後宣布退出民主黨初選。

南卡民主黨初選 出口民調：拜登可望勝出

美國2020總統大選黨內初選今天來到南卡羅來納州，民主黨初選出口民調顯示，前幾州表現不佳的前副總統拜登可望在非裔選民眾多...

與塔利班簽署協議 川普：即刻自阿富汗撤軍

­­美國與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）終於成功簽署協議，川普今天表示，首批美軍自阿富汗撤離「立刻」展開。他還說...

川普：隨時可助伊朗抗疫 就等伊朗開口

美國總統川普今天表示，若伊朗開口求援，美國已經準備好援助伊朗對抗新冠肺炎疫情

關鍵第一次！拜登贏得南卡羅來納州初選

根據美聯社的預測，美國前副總統拜登篤定贏得民主黨南卡羅萊納州的初選。77歲的拜登已三度競選總統，但一直到29日之前從未曾...

民主黨初選 桑德斯有望出線

美國民主黨將於3月3日「超級星期二」在14個州舉行黨內初選，佛蒙特州參議員桑德斯可望成為大贏家，但一些華爾街分析師認為，桑德斯若出線可能使美國股市震盪加劇。

每四年過一次生日 全球有這麼多人

想像一下四年過一次生日的感受。沒錯，說的正是2月29日號生日的人。BBC報導，全球大約有500萬人在這一天過生日。

熱門新聞

肥到被未婚夫拋棄！她狠甩53公斤奪下選美后冠 上演華麗復仇

馬來西亞宣布新元首！慕尤丁出任總理 明宣誓就任

黃金也不敵病毒？金價跌近5% 七年來最大跌幅

道瓊一周崩跌近3,600點 透露4個訊息

美股暴跌 川普急了？不到1小時後 川普又要開記者會

日本妹怨衛生棉被搶光「價格暴漲」 報紙怒批：安倍政府別鬧了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。