機率億分之1 新澤西這對小姊妹與接生醫師都在閏日生

新澤西州的戴維森家庭（Davidsons）四年一度的閏日特別忙，因為全家八個孩子有兩個在2月29日過生日；她們不是雙胞胎，克洛伊（Chloe）2012年閏日出生，喬爾（Joelle）2016年閏日出生，更瘋狂的巧合是，幫她們接生的婦產科大夫、48歲的格羅斯曼（Eric Grossman）也是閏日出生。

克洛伊和喬爾的母親潔米（Jamie Davidson）27日特別帶著女兒到醫院與格羅斯曼醫師團聚，一起「暖壽」慶生，格羅斯曼並親手製作生日卡、買了禮物送給這對小姊妹，並分享蛋糕。

格羅斯曼說：「這是個特別的日子，我喜歡在生日這天工作，感覺好像是把寶寶接生到一個小型俱樂部一樣。」

想要加入這個「閏日生日俱樂部」，在統計學上的機率是1461分之一。

那麼，一家人有兩個以上的孩子在閏日出生的機率有多高？賓州大學數學教授皮曼特爾（Robin Pemantle）表示，假設只有兩個孩子的家庭、孩子是自然產，同在閏日出生的概率約210萬分之一；戴維森家有八個孩子，兩個小孩同在閏日出生的機率因此增加，生出兩個閏日寶寶的機率是13萬分之一。

至於八個小孩裡有兩個小孩閏日出生、外加醫師也是閏日出生的機率，低於1億分之一。

不過，要說破的是，克洛伊和喬爾都在閏日出生，並非純然巧合。當年，克洛伊過了2月25日預產期，醫師讓潔米選個日子催生，她選了2月29日。喬爾原訂3月出生，但因潔米出現高血壓問題，必須在第37周生產，2月29日剛好在選項之列。

潔米的第四個兒子、12歲的卡勒布（Caleb），生日也差點落在閏日，結果他遲至3月4日向人間報到。不然，戴維森一家將與「最多手足都在閏日出生」的「金氏世界紀錄」家庭打成平手。保持紀錄的是挪威亨利克森（Henriksen）家族，他們家三個孩子分別在1960年、1964年和1968年2月29日出生。

八歲的克洛伊說，她愛她的生日，但老是聽人說她「只有兩歲」；不過，今年她邀請全班同學參加她的生日聚會，還是用上了「可怕的兩歲」這個主題。沒有閏日的年份，她有時在2月28日、有時在3月1日慶生。

格羅斯曼則說，他永遠不會對自己的生日笑話感到厭倦；他年輕時，生日一辦就是兩整天。48歲的他，歡迎別人說他只有12歲。