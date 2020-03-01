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紐時：為何這波美股大跌即使降息也可能無法止災？

聯合報 / 編譯馮克芸／即時報導
美股上周經歷了2008年以來最劇烈的跌幅，紐時引述專家說法，指即使聯準會降息或許也無法阻止災情。圖為紐約證交所28日場景。法新社
美股上周經歷了2008年以來最劇烈的跌幅，紐時引述專家說法，指即使聯準會降息或許也無法阻止災情。圖為紐約證交所28日場景。法新社

美股上周經歷了2008年以來最劇烈的跌幅，道瓊指數下挫12%，從美國總統川普到許多研究人員都期待聯準會迅速降息因應，但紐約時報引述專家說法，指降息或許也無法阻止災情。

紐時分析指出，儘管上周美股大跌被很多人比作2008年金融危機時情況，但從許多方面來說，對聯準會而言，新冠病毒因應起來可能更具挑戰。

2008及2009的衰退大致上是「需求衝擊」（demand shock），當時銀行接近崩潰，房價大跌，數以兆計（美元）的美國家庭財富消失。突然間，民眾及企業可花用的錢少了，將經濟推入衰退。

但新冠病毒的威脅是「供應衝擊」（supply shock），源於經濟活動突然減緩，中國這個世界工廠因疫情爆發未能完全復工，而在各種旅遊禁令、集會活動限制、學校關閉之下，一些重要產業面臨壓力。

布魯金斯研究院哈欽斯財政及貨幣政策中心主任威塞爾（David Wessel）說，可把「供應衝擊」想成「突然間每個工廠和辦公室的產量都比去年少了10%」。

威塞爾表示，這種情況遠比「需求衝擊」更難應付，因為僅僅是把更多錢放到民眾的口袋，無法彌補商店關閉、工廠停工、旅遊行程取消這些事實。他說：「如果沒有人出遊、工廠也不生產零件，對於補償那些失去的生產量，聯準會無能為力，沒有任何事可做。」

紐時說，截至目前為止，川普政府對疫情爆發的回應似乎只加深了華爾街的憂心。

上周五（2月28日），白宮首席經濟顧問庫德洛說，市場反應過度，他暗示這是進場買股的好時機，部分投資人認為，庫德洛的那番話並無助益，甚至可能不負責任。

資產管理公司Guggenheim Investments投資長麥納德（Scott Minerd）受訪時說，川普政府一直叫民眾買股，若眼見所及並無明確底部，很可能損及政府的可信度。

麥納德還透露，他上周四（2月27日）接到紐約聯儲銀行一名官員的電話，詢問是否看到部分市場有惡化或壓力跡象，他說他目前並未看到資金問題，但貴金屬拋售顯示投資人感受到來自融資追繳的壓力。

聯準會 川普

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