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影／美第1例新冠肺炎死亡在西雅圖 川普召開記者會

美股暴跌 川普急了？不到1小時後 川普又要開記者會

經濟日報 / 編譯廖玉玲／綜合外電
美國總統川普2月26日才開過記者會說明疫情，三天後又突發推文，宣布要加開一場。 美聯社
美國總統川普2月26日才開過記者會說明疫情，三天後又突發推文，宣布要加開一場。 美聯社

美國總統川普在美東時間2月29日正午時分突發推文表示，當地時間下午1時30分（台灣時間3月1日凌晨2時30分）他要在白宮開記者會，討論新冠肺炎問題。

川普於美東2月26日晚間才舉行過記者會，原本希望可安撫市場人心，沒想到27日美股非但沒有反彈，道瓊指數還狂瀉1,190點，創史上最高紀錄，絲毫不給川普一點面子。

道瓊過去一周跌掉逾3,500點，自2月12日的歷史高點下跌14.1%。2月28日還是靠聯準會（Fed）主席鮑爾一則簡短的聲明，才讓股市跌幅急縮。

川普 新冠肺炎 聯準會

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