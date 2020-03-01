美股暴跌 川普急了？不到1小時後 川普又要開記者會

美國州長公路安全協會在27日發表的報告中指出，2019年有至少6590人死於公路車禍，比2018年多了307人，增加近5%；原因之一是小貨車、運動休旅車以及行人增加；這也是自1988年以來，最高的年度行人死亡數字。

2020-02-29 13:25