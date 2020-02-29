民主黨南卡州初選中間派搶票 卻可能讓桑德斯提前過半

美國民主黨南卡羅來納州初選在當地時間2月29日早上7時開跑。拜登將希望押在南卡羅來納州的初選勝利，以振興選情。柯洛布查表示，她仍保有新罕布夏州初選的聲勢。華倫認為，她最近在辯論會的表現給她新動力。

布塔朱吉在這場爭取代表票的競賽中位居第2，並希望將它變成兩人競賽。彭博將參加3月3日的超級星期二初選，他已經在這些州花了超過一億美元打廣告（約台幣30億元）。民主黨總統參選人為了不同原因繼續參加初選，但他們有個共同目標：阻止桑德斯積聚多數代表票。

桑德斯的初期優勢和愈來愈多中間派對手瓜分他們自己支持者的選票，使14個州分、美屬薩摩亞和海外民主黨人在3月3日進行民主黨總統初選投票時，桑德斯有望大撈代表票。當天又被稱為超級星期二。

桑德斯的崛起引發民主黨內建制派和溫和派的不安，擔心他的民主社會主義者身分和自由派政策路線將會在今年總統大選毀了民主黨。桑德斯說，他可以打敗現任總統川普，而且最近一項華爾街日報和國家廣播公司（ＮＢＣ）新聞網一項桑德斯和川普的假設性對決顯示，桑德斯勝出。

到目前為止，全美只授予這些參選人少部分的代表票，如果桑德斯的路線改變，另一個參選人可能超越他。但若他維持領先，其他人就會希望他不要得到確保獲得黨內提名的1991張代表票，觸發夏季在威斯康辛州密爾瓦基舉辦的民主黨全國黨代表大會，到時從中選出另一名候選人。

超級星期二代表即將來臨的考驗，可能決定桑德斯是否能穩定取得代表人數領先。加州和德州是兩個最大的代表票戰利品，共有643張代表票，占超級星期二所授予的代表票近一半。民調顯示，桑德斯在加州領先，他在德州也名列前茅。如果只有另一個參選人能達到15%的代表票門檻，桑德斯的競選之路會比多人在德州和加州跨越代表票門檻的狀況容易。