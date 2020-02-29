資助鄉村10億元更換華為設備 參院過關

繼國會眾院去年12月通過法案，要求禁止用聯邦資金購買中國華為公司產品的法案後，參院28日通過為鄉村電訊公司提供10億元資助，以更換華為設備的法案。兩院通過的法案將送交川普總統簽署。

參院通過的法案顯示美國與華為公司緊張關係的又一次升級，聯邦政府本月初對華為提出盜竊美國高科技公司的智慧產權，和繞過制裁與北韓和伊朗做生意的指控，華為公司認為美國的指控不實和不公正。

法案在眾院得到兩黨一致支持，眾院能源與商業委員會的兩黨領袖聲明說，華為技術在美國網路的存在，對國家安全與經濟安全構成威脅。兩黨的法案將幫助鄉村地區的中小網路供應商拆除和更換可疑的網路設備，進而加強通訊供應鏈的安全，避免受到外國敵對與危險國家的威脅。

電訊產業協會對參院的法案表示歡迎，認為有助於美國在5G技術上的領導地位。協會會長史特林說，隨著步入5G時代，國會的法案在保證網路安全和電訊供應鏈的安全上邁出了重要一步，採用可靠供應商的設備來替換存在國安隱憂的設備，是值得歡迎的步驟。

但華為公司表示，國會的法案將傷害消費者和企業，尤其是在鄉村地區。

華為發言人說，國會剛通過的法案提供的資金不足，設備更換的時間將比預期長，導致為鄉村地區服務的部分供應商面臨危險；法案削弱了寬頻供應商的安全網路服務，將損害鄉村地區的客戶和企業的利益。

華為還表示，鄉村地區消費者已提出加強網路安全的方案，而預算遠低於法案提供的1億元，但國會的法案卻無視鄉村消費者的要求。華為聲明說，國會法案的宗旨是為所有美國人提供強大而安全的網路，但實施中將產生巨大反差。