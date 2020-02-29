不滿遊民損害生意 女神卡卡父親拒付酒吧租金
著名歌手女神卡卡（Lady Gaga）的父親傑瑪諾塔（Joe Germanotta）在紐約市大中央車站內經營酒吧，但他拒絕支付高達26萬元的租金及費用，聲稱紐約市遊民造成的問題，傷害他的酒吧生意。
傑瑪諾塔是紐約「Art Bird & Whiskey Bar」酒吧老闆，他希望監管繁忙通勤火車站的大都會捷運署（MTA），能重新協商他的租金或解除他將於2028年到期的租約。傑瑪諾塔與車站下層大廳的其他企業主皆表示，由於遊民問題、老鼠侵擾、陳舊家具與設施，導致生意面臨挑戰，「我想留下來。但在如此差的條件下，負擔不起這些沉重壓力。」
「華爾街日報」去年12月曾報導，幾家位在中央車站餐廳的老闆們透露，他們後悔取得租約，餐廳月租消耗了他們總營收30%以上，金額是紐約市內其他地點租金的兩倍。
大都會捷運署指出，傑瑪諾塔若不能在兩周內支付租金，捷運署將開始進行收回租地。傑瑪諾塔表示，若無法達成協議，他計畫尋求超過150萬元的損失賠償。
傑瑪諾塔日前參加大都會運輸局董事會，他告訴董事會委員們，無家可歸者與車站大樓公廁問題，造成車站餐廳業主經營困難。運輸局董事成員路克曼（Neal Zuckerman）承認，航站內無家可歸人士，的確對通勤者造成騷擾。
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