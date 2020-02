捲性侵醜聞 水牛城天主教區聲請破產

水牛城天主教區28日聲請破產,這是紐約州第二個,也是全美20多個捲入性侵害醜聞而聲請破產的天主教區之一。

水牛城天主教區主教李察馬龍(Richard Malone)在教廷下令調查、自己的部屬也多次呼籲他下台之後,才被迫於12月4日辭職。不滿馬龍的人說,他拒不透露數十名罪行確鑿的傳教士的姓名,對相關報告也處理不當。

水牛城教區資產估計在1000萬到5000萬元間,債務則在5000萬到1億元之間,索債者估有200到999名。

水牛城教區已支付1800萬元(其中150萬是出售主教宅邸所得)給100多位曾遭傳教士性侵的受害人;去年8月,州政府修法把索賠追訴期限延長到童年時期,但限在一年內提出,如今又面臨250多起新的官司,預計將增加到400多起。但是,教區2019年的財務報告顯示,這年已虧損500萬元。

暫時代理水牛教區教會事務的紐約州首府奧伯尼教區主教沙芬伯格(Edward Scharfenberger)說,水牛城天主教區此舉是「通往療癒之路」,即使很多人仍心存懷疑,希望可以「公平解決」事端。

他說,解決問題可能需要一年多的時間,希望最大多數的受害者得到補償,而教會該做的事,不致間斷。

沙芬伯格說,本破產案不包括教區內各地方教會、天主教小學與中學,這些單位的財務另有所屬,不歸主教區管。

代表部分受害人的律師安德森(Jeff Anderson)批評教區企圖利用破產法律,掩藏有關性侵傳教士的「事實」,怕更多有嫌疑的傳教士和高階教會領導人曝光,把案件擴大到聯邦法院。

受害人組織Survivors Network of Those Abused by Priests (SNAP)說,哪些人曾經眼看著性侵事件發生,卻失職不管,現在也該抓出來嚴辦,「不知道問出在哪裡,今後就可能重演。」