控川普酒店不公平競爭 酒吧又敗訴

華盛頓的聯邦上訴法院28日駁回一宗對川普豪華酒店的控告，訟案指稱川普酒店是不公平競爭，影響了華府其他酒店的利益。

華盛頓Cork酒吧2017年提控說，部分消費者為討好川普而到川普的酒店消費，導致他們的生意受損。還有其他提控認為，川普擔任總統期間與人到他的酒店和高球場消費，違反憲法規定的薪酬條款。

但上訴法院的三名法官一致裁定，維持下級法院2018年的駁回裁決。上訴法官格里芬裁道，沒有理由認為華盛頓特區的普通法認可Cork酒吧的不公平競爭指控。格里芬的意見得到另兩位法官的贊同，格里芬是小布希總統任命的，另兩位分別為柯林頓和雷根總統任命。

Cork酒吧的律師表示，川普酒店是聯邦建築，雙方的租約禁止川普和聯邦官員從酒店租賃中獲利。但上訴法院認為，根據當地法律，Cork酒吧對川普酒店不公平競爭的指控不能成立，法官沒有看出酒吧提控的不公平競爭，與川普酒店的租約有任何關係。

Cork酒吧還要求聯邦上訴法院否決華盛頓地方上訴法院的裁決，但被拒絕。Cork酒吧的律師說：「我們相信法治，儘管有不同意見，但我們尊重地方上訴法院的裁決。」律師說，川普在總統任上有意謀取私利，但華盛頓的地方上訴法院卻沒有採取行動，在道德上是不能接受的。民選總統的營利酒店顯然是腐敗，在法治社會應被阻止。

憲法的薪酬條款是禁止總統收取外國政府的好處，並禁止總統領取除年薪外的其他政府收入。華盛頓的聯邦上訴法院本月初否決了國會民主黨的控告，紐約的第二聯邦上訴法院去年裁定，川普酒店的收入適用於薪酬條款，而里奇蒙的第四聯邦上訴法院是駁回馬里蘭州和華盛頓特區的指控。